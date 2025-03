« Document historique extraordinaire »… découverte de fresques murales « très rares » à Pompéi

Un grand ensemble de fresques murales « très rares » représentant le cortège du dieu du vin Bacchus a été découvert dans une salle de fête du célèbre site archéologique de Pompéi, près de Naples en Italie, ont annoncé les responsables du site historique mercredi.

Le ministre italien de la Culture, Alessandro Giuli, a qualifié ces fresques de « document historique extraordinaire », décrivant cette découverte comme « un moment important pour l’archéologie italienne et mondiale ».

Cette fresque monumentale, similaire aux célèbres fresques de la « Villa des Mystères » à Pompéi, couvre les trois murs d’une salle de fête ouverte sur un jardin, selon la déclaration du site. Ces fresques, datées entre 40 et 30 avant J.-C., montrent des danseuses et des chasseurs portant des chevreaux abattus ou des épées, ainsi que des personnages mythologiques avec des oreilles pointues jouant de la flûte ou offrant des sacrifices.

Au centre de la scène, une figure féminine est assise avec un vieil homme portant une torche ; il s’agit en réalité d’une jeune femme participant à un rituel nocturne pour découvrir les secrets de Dionysos (nom grec de Bacchus). Chaque personnage est représenté sur une base, comme s’il s’agissait de statues.

Le site de Pompéi, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, est la deuxième destination touristique la plus visitée d’Italie après le Colisée à Rome, attirant 4,17 millions de visiteurs en 2024. Sa superficie totale est d’environ 22 hectares, dont un tiers est encore enfoui sous les cendres et non exploré.

Les cendres volcaniques projetées par l’éruption du Vésuve en 79 après J.-C. ont recouvert la plupart des maisons de Pompéi, permettant de les préserver presque intégralement, ainsi qu’un grand nombre de corps des victimes de la catastrophe, au nombre de 3000.