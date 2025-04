Disney célèbre ses 100 ans à Paris : une exposition immersive à ne pas manquer

Les amateurs de l’univers Disney ont rendez-vous à Paris Expo Porte de Versailles du 10 avril au 5 octobre 2025 pour découvrir Disney100 : L’Exposition, un événement exceptionnel célébrant un siècle de créations magiques. Après avoir conquis des villes comme Londres, Munich ou Séoul, cette exposition itinérante marque un arrêt très attendu dans la capitale française. À l’occasion de l’ouverture de la billetterie le 28 janvier 2025, les fans peuvent désormais réserver leur place pour plonger dans un siècle d’histoires, de personnages inoubliables et d’innovations créatives signées The Walt Disney Company.

Une plongée dans les trésors de l’univers Disney

L’exposition, conçue par Walt Disney Archives en collaboration avec Semmel Exhibitions, présente plus de 250 pièces historiques, dont des objets rares et emblématiques issus des studios et des parcs à thème. Le visiteur pourra admirer la robe rouge de Cruella portée par Emma Stone, le cheval de carrousel de Mary Poppins utilisé par Julie Andrews, ou encore des artefacts issus de La Petite Sirène, Indiana Jones et le Cadran de la destinée, ou Iron Man. La scénographie se compose de dix galeries thématiques, allant des premiers succès animés comme Blanche-Neige ou Peter Pan aux franchises modernes comme Marvel, Star Wars ou Pixar.

L’exposition met aussi l’accent sur l’interactivité avec des expériences immersives mêlant technologies de capture de mouvement et démonstrations d’animatroniques, créant un véritable parc d’attractions éphémère. Des reconstitutions iconiques, comme une balade sur Main Street U.S.A., ponctuent le parcours, ainsi que de nombreuses opportunités photos aux côtés des personnages phares de Disney, de Mickey à Dingo, en passant par la famille Parr des Indestructibles.

Pensée comme un hommage à l’héritage culturel et artistique de Disney, Disney100 : L’Exposition s’adresse aussi bien aux nostalgiques qu’aux nouvelles générations. Elle retrace l’évolution de l’entreprise fondée il y a un siècle à travers des archives précieuses, des croquis originaux, des costumes de films et des éléments de décors qui témoignent d’un savoir-faire unique. L’Exposition entend raviver l’enfant qui sommeille en chacun de nous, tout en rendant hommage à une entreprise qui a façonné l’imaginaire collectif depuis un siècle. Plus d’informations disponibles sur le site officiel : https://disney100exhibit.com/fr/paris.