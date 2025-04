Direction Portofino, une escapade élégante signée Pucci

La maison Pucci a choisi le village côtier emblématique de Portofino, niché sur la Riviera italienne, pour dévoiler sa collection printemps-été 2025, dans un cadre à la fois raffiné et ensoleillé.

Après avoir posé ses valises à Capri, à Florence, à Saint-Moritz puis à Rome, la maison italienne poursuit son voyage à travers les lieux iconiques du pays, sous la direction artistique de Camille Miceli. Pour cette nouvelle escale, la créatrice a intitulé sa collection « Marmo », en hommage au marbre inspiré des reflets du soleil sur les vagues de la mer.

Mais les motifs marbrés ne sont pas la seule source d’inspiration. La collection regorge de détails poétiques et estivaux : sequins imprimés sur des robes colorées, coquillages monochromes, et même oursins ornant les boutons de vestes, apportant une touche marine inattendue et ludique.

Les drapés sculpturaux enveloppant le corps, signature emblématique de Pucci, rappellent la grâce des statues romaines et sont mis à l’honneur dans plusieurs silhouettes. Deux nouveaux imprimés font également leur apparition pour la première fois dans l’univers de la maison :

« Stella », inspiré de la lune et des étoiles,

« Maddalena », évoquant de fines ondulations délicates.

La palette de couleurs s’articule autour de tons naturels — beige, noir, blanc — rehaussés de touches de rose poudré, de brun chaleureux et d’argent métallisé. On retrouve ces nuances dans les pantalons fluides, les jupes ondoyantes, les robes de soirée et même dans les sandales, toutes marquées par des lignes sinueuses et des détails métalliques évoquant les veines du marbre.

Certaines pièces ont été décrites comme exubérantes, hybrides et en trois dimensions, tout en restant confortables et libres dans le mouvement. L’ensemble de la collection dégage une énergie positive et estivale : les cuissardes ajourées et sandales perforées évoquent la lumière et les ombres de l’été, tandis que les ceintures en chaînes rappellent les cordages des yachts.

Côté sacs, Pucci mise sur la liberté de mouvement et l’aspect pratique : certains modèles sont pliables ou extensibles, parfaits pour accompagner les aventures estivales.

La touche nouvelle et audacieuse de cette collection ? Des accessoires en forme de tatouages argentés, appliqués à même la peau, pour orner différentes parties du corps. Une manière pour Pucci de briser les codes et de faire appel à l’imaginaire, en réinventant sa propre vision de l’élégance à travers un prisme résolument fantaisiste et libéré.