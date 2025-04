Dimanche sous tension : entre soutien à Marine Le Pen et offensive désordonnée de l’extrême gauche

Ce dimanche 6 avril, la politique française se joue aussi bien dans la rue que sur les estrades. Six jours après la condamnation de Marine Le Pen à une peine d’inéligibilité immédiate, des milliers de Français sont attendus place Vauban à Paris pour un grand meeting de soutien à la candidate du camp national. Le rassemblement, voulu par le Rassemblement national comme une réponse pacifique à ce qu’il considère comme une décision de justice politisée, vise à dénoncer une tentative d’élimination judiciaire de la principale opposante à Emmanuel Macron. Le mot d’ordre est clair : « Sauvons la démocratie, soutenons Marine ! ».

Contre-manifestation d’extrême gauche : confusion et division

En réaction à cette mobilisation du RN, plusieurs organisations de jeunesse et mouvements d’extrême gauche appellent à un contre-rassemblement place de la République, au nom de la « défense de l’État de droit ». Cette initiative, lancée à la hâte par les Verts, LFI et quelques associations militantes comme Attac ou la Jeune Garde, peine à convaincre au-delà de son noyau militant. Le Parti socialiste, le Parti communiste, la CGT et d’autres structures ont préféré se désolidariser de ce rassemblement jugé trop politicien, certains redoutant même une récupération maladroite d’une décision judiciaire pourtant indépendante.

Marine Le Pen en tête d’un rassemblement populaire

Marine Le Pen prendra la parole en personne aux Invalides, aux côtés de Jordan Bardella, Louis Aliot, Eric Ciotti et peut-être même Marion Maréchal. Le RN, qui dénonce depuis des années l’instrumentalisation de la justice à des fins politiques, voit dans cette mobilisation une démonstration de force. Plus de 8 000 personnes sont attendues, dans une ambiance que le parti promet « calme et digne ». Des cars affrétés depuis toute la France et des appels au civisme montrent la volonté du RN d’apparaître comme une force d’ordre et de responsabilité face à ce qu’il qualifie de « chasse aux sorcières ».

Dans le même temps, Gabriel Attal sera sur scène à Saint-Denis, lors d’un événement Renaissance organisé depuis plusieurs semaines. L’ancien Premier ministre, devenu chef de file de la majorité présidentielle, entend incarner une forme de rempart face à la montée du RN. Son meeting se veut festif, populaire, familial, et met en scène les figures centrales du bloc macroniste, dont Édouard Philippe et François Bayrou. Le discours d’Attal vise à rappeler les valeurs républicaines tout en esquissant un projet d’avenir pour le camp présidentiel.

En filigrane de cette journée sous haute surveillance, les services de renseignement n’excluent pas le risque d’accrochages isolés entre groupes radicaux. Le RN, de son côté, met en garde contre les provocations de l’ultragauche, dont certains membres appellent ouvertement à perturber les événements. Une démonstration de force démocratique, un bras de fer judiciaire, et déjà une répétition générale pour 2027 : la politique française entre dans une nouvelle phase de tension.