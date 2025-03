Dimanche 2 mars : soleil au nord, instabilité au sud

La France connaîtra ce dimanche un temps contrasté entre un nord ensoleillé et un sud sous l’influence d’une dépression méditerranéenne. Tandis que les régions au nord de la Loire profiteront d’un temps sec après dissipation des nuages bas matinaux, le sud restera sous un ciel plus chargé avec des précipitations, notamment sur le Roussillon et l’est de la Corse.

Le matin, la fraîcheur est marquée avec des températures proches de 0°C sur une grande partie du territoire. Le vent de nord-est accentuera la sensation de froid, tandis qu’au sud, des pluies localisées arroseront la Corse et les Pyrénées-Orientales, où la neige tombera dès 1200 mètres d’altitude.

Dans l’après-midi, le soleil dominera sur le nord malgré quelques résidus nuageux dans les Hauts-de-France. Au sud, la situation restera plus instable avec des averses persistantes sur les Pyrénées et la Corse. Les températures atteindront 7 à 9°C au nord et jusqu’à 15°C dans certaines zones du sud, mais la bise maintiendra une sensation de fraîcheur généralisée.

En soirée, le calme prédominera sur une grande partie du pays, mais le ciel restera menaçant dans le sud-ouest avec quelques averses et un abaissement de la limite pluie-neige à 1400 mètres. Les prochains jours verront le retour d’un anticyclone, synonyme d’un temps plus stable et d’un ensoleillement progressif, malgré des matinées encore bien froides.