Développement d’une technologie innovante pour l’ablation des tumeurs par cryothérapie, à l’Université de New York-Abu Dhabi

Une équipe de chercheurs de l’Université de New York-Abu Dhabi a développé une innovation qui améliore la capacité des chirurgiens à détecter et à éliminer les cellules cancéreuses lors des interventions d’ablation des tumeurs par cryothérapie.

Cette technologie de pointe comprend un matériau nanoscopique spécialisé qui illumine les cellules cancéreuses lorsqu’elles sont refroidies, ce qui aide à les distinguer des tissus sains et améliore la précision de l’intervention chirurgicale.

La revue de l’American Chemical Society a publié l’article scientifique sur cette nouvelle technologie sous le titre « Structures organiques covalentes activées par cryothérapie pour l’imagerie fluorescente précise des tissus cancéreux ». L’équipe de recherche, dirigée par le professeur Ali Trabelsi, a conçu une « structure organique covalente nanoscopique unique » qui réagit au refroidissement en augmentant la fluorescence, permettant ainsi de localiser les tissus cancéreux et de les différencier des tissus sains pendant l’opération.

Alors que cette innovation améliore la précision des interventions chirurgicales par cryothérapie en aidant les chirurgiens à préserver davantage de tissus sains lors de l’élimination des cellules cancéreuses, elle combine également les fonctions de diagnostic et de traitement, réduisant ainsi le besoin de chirurgies répétées et la période de convalescence après l’opération.

La docteure Farah Ben Yato, chercheuse au sein du groupe de recherche Trabelsi à l’Université de New York-Abu Dhabi, a déclaré que cette technologie représente un outil transformateur qui pourrait révolutionner la chirurgie du cancer en rendant l’ablation des tumeurs plus précise. Elle permet d’éviter les interventions chirurgicales supplémentaires et contribue à une guérison plus rapide des patients. Elle constitue une avancée majeure dans le traitement des cancers agressifs difficiles à cibler.

De son côté, le docteur Ali Trabelsi, professeur de chimie et chercheur principal au sein du groupe de recherche Trabelsi à l’Université de New York-Abu Dhabi, a expliqué que cette percée comble le fossé entre l’imagerie et le traitement, offrant aux chirurgiens un outil leur permettant de voir directement et avec une précision sans précédent les cellules cancéreuses. En combinant la technologie d’imagerie fluorescente avec la chirurgie par cryothérapie, les techniques de traitement du cancer progressent et offrent un nouvel espoir aux patients souffrant de tumeurs réfractaires.