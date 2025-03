Deux extrémistes tués et cinq autres arrêtés dans le sud de l’Algérie

Une unité de l’armée algérienne a éliminé deux terroristes lors d’une opération de sécurité dans la wilaya d’In Guezzam, au sud du pays, et a saisi des armes ainsi que d’autres objets en leur possession.

Dans un communiqué publié jeudi, le ministère de la Défense nationale a annoncé que cinq terroristes s’étaient rendus aux autorités militaires dans les wilayas d’Adrar et de Bordj Badji Mokhtar (sud-est du pays), en possession de fusils mitrailleurs et d’une quantité de munitions.

Selon le communiqué, cinq autres individus appartenant à des cellules de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés lors d’opérations distinctes dans différentes régions du pays. Toutefois, aucune information supplémentaire n’a été fournie sur l’identité des dix extrémistes ni sur les groupes armés auxquels ils appartiennent.

Les zones sud et sud-est de l’Algérie, situées à la frontière avec les pays du Sahel et la Libye, sont connues pour être des refuges de groupes extrémistes, de trafiquants d’armes et de drogue, ainsi que de passeurs. Cette situation impose une pression considérable sur l’armée algérienne, qui a maintes fois alerté sur ces menaces lors de réunions de l’Union africaine. L’Algérie considère que la région du Sahara représente un danger majeur pour tout le continent et appelle à des actions concertées pour faire face à ces menaces, notamment par le développement économique des pays du Sahel afin de dissuader les jeunes de rejoindre les groupes extrémistes.

Dans un autre communiqué, le ministère de la Défense a annoncé que des unités de la gendarmerie et des douanes avaient interpellé, mardi dernier, un individu transportant 121 kilogrammes de drogue dans son véhicule sur la route reliant les wilayas de Ghardaïa et Laghouat (situées à environ 600 km au sud d’Alger). Aucun détail supplémentaire n’a été fourni sur l’opération.

Le même jour, la garde-frontière a arrêté quatre ressortissants marocains en possession de 106 kilogrammes de kif traité, qu’ils tentaient d’introduire illégalement en Algérie par la frontière ouest. Le communiqué a précisé leurs noms : Rachid Saïq El Ghazal, Yahia Kadouri, Abdelkrim Ben Azzi et Kassmi Dahmane.

Enfin, le ministère de la Défense a souligné que ces opérations de grande envergure démontrent une fois de plus la vigilance et la détermination de l’armée nationale populaire à combattre toutes formes de criminalité organisée et à garantir la sécurité et la stabilité du pays. Il a également salué les efforts soutenus déployés pour lutter contre le fléau du trafic de drogue en Algérie.