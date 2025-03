Deux églises mises en vente sur Leboncoin

Acheter une église comme on achèterait une maison ? À Lens (Pas-de-Calais), deux édifices religieux sont désormais en vente sur Leboncoin, une annonce qui surprend autant qu’elle divise.

La première, l’église Saint-Édouard, est proposée comme une « maison 4 pièces de 539 m² » pour 362 500 euros. Un bien « idéalement situé et offrant de multiples possibilités », selon l’agent immobilier. Fermée aux messes depuis un an et non chauffée en hiver, elle doit être désacralisée avant son éventuelle transformation.

Un procédé qui fait réagir. « C’est un peu choquant », reconnaît l’abbé Jean-Marie Rauwel, curé de la paroisse Saint-François d’Assise, interrogé par France 3. « On ne s’attend pas à trouver une église sur Leboncoin, et encore moins qu’elle soit proposée comme une maison. »

Une deuxième église de Lens a également été mise en vente, cette fois pour 498 000 euros. Un « ensemble historique de 1925 avec église et presbytère », une « occasion rare de devenir propriétaire d’un morceau d’histoire ».

Si la pratique peut surprendre, elle n’est pas inédite. En novembre dernier, la mairie de Noyon (Oise) a mis en vente une église du XIIe siècle pour renflouer ses caisses. Face au déclin de la fréquentation religieuse et au coût élevé de l’entretien, ces ventes pourraient bien se multiplier à l’avenir. Reste à voir quel avenir ces édifices trouveront entre les mains de leurs futurs propriétaires.