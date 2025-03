Découverte d’un squelette d’enfant décédé il y a 27.000 ans

Des chercheurs britanniques ont déterminé l’âge des restes d’un squelette d’enfant ancien qui a suscité un large intérêt lors de sa découverte en raison de ses caractéristiques communes à la fois avec les humains modernes et l’homme de Neandertal primitif.



Les restes ont été trouvés il y a 27 ans dans un abri rocheux connu sous le nom de « Lagar Velho » au Portugal, où le squelette presque complet est apparu teinté de pigment rouge, ce qui a conduit les scientifiques à penser que le corps avait peut-être été recouvert de peau animale teintée avant l’inhumation.



Lors de l’analyse des traits du squelette, les chercheurs ont remarqué que certaines caractéristiques, comme la structure corporelle et les os de la mâchoire, ressemblaient à celles de l’homme de Neandertal (qui a disparu en Europe il y a environ 24 000 ans), ce qui a soulevé l’hypothèse que l’enfant pourrait être le fruit d’un croisement entre les deux groupes. Cette idée était révolutionnaire à l’époque, mais les développements génétiques ultérieurs ont confirmé cette hybridation, car l’ADN de l’homme de Neandertal est toujours présent dans les gènes des humains modernes.



Les chercheurs ont eu des difficultés à déterminer avec précision la période à laquelle l’enfant a vécu en raison de la croissance de racines végétales dans les os et de la contamination des échantillons par d’autres matériaux organiques, ce qui a empêché l’utilisation de la méthode du carbone 14. Ils ont donc utilisé la datation du charbon et des os d’animaux autour du squelette, dont l’âge variait entre 27 700 et 29 700 ans.



Avec l’avancement des technologies, l’équipe a analysé, selon une étude publiée dans la revue « Science Advances » et rapportée par l’Associated Press, une protéine présente principalement dans les os humains, en utilisant un échantillon du bras cassé de l’enfant pour confirmer les résultats précédents : l’âge du squelette se situe entre 27 700 et 28 600 ans.



Bethan Linscott, participante à l’étude et chercheuse à l’Université de Miami, a déclaré : « Nous avons eu l’impression de rendre une partie de son histoire oubliée à l’enfant. Le squelette n’était pas simplement des restes, mais la tombe d’un petit enfant. Il est certain que quelqu’un l’a aimé, l’a fait rire et a accompagné ses premiers pas sur la terre. »



De son côté, Paul Pettitt, archéologue à l’Université de Durham au Royaume-Uni, a affirmé que la recherche met en évidence la manière dont les méthodes de datation modernes ont permis de résoudre des mystères du passé. L’auteur de l’Université de Lisbonne, João Zilhão, a comparé l’importance de l’étude des origines humaines à la conservation des portraits des ancêtres, en disant : « C’est une manière de se souvenir. »