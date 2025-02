Destination week-end: 48h au château de Chaumont-sur-Loire

Niché au cœur de la Vallée de la Loire, le domaine de Chaumont-sur-Loire propose de se détendre dans un cadre enchanteur. Une véritable bulle de sérénité entre, les cèdres et la gastronomie.

Au bout du chemin, on aperçoit la silhouette de ce château Renaissance et son parc historique à l’anglaise où le temps semble suspendu. Le château de Chaumont a été construit à la fin du XVème siècle et au début du XVIème siècle. Son allure romantique et son passé de relais de chasse de Catherine de Médicis font de lui, l’un des châteaux les plus visités de France. Côté gastronomie, le restaurant Le Grand Chaume propose une expérience gastronomique unique dans un cadre authentique et élégant. Installé dans l’ancienne maison d’habitation de la ferme, ce lieu magique fait voyager les papilles avec des mets délicieux comme la truite de Bretagne ou encore son nougat de Sésame. Ouvert toute l’année, le Domaine de Chaumont-sur-Loire est une invitation à l’émerveillement et à la contemplation. Que l’on soit passionné d’histoire, de nature ou simplement en quête de beauté et de sérénité, cette parenthèse d’exception saura combler toutes les attentes et laisser des souvenirs inoubliables.

L’intérieur du château et la chambre de Catherine de Médicis

Le château de Chaumont-sur-Loire possède un très bel intérieur de pierre et de pavés. Il appartenait à Catherine de Médicis qui obligea Diane de Poitiers, sa rivale, à l’accepter pour l’échanger avec Chenonceau. La chambre présente la plus ancienne tapisserie conservée dans les collections du Château, tissée à Tournai à la fin du XVème siècle (L’Histoire de Persée et de Pégase).

La chambre de Catherine de Medicis / photo: @Drcl

Vue aérienne du parc du domaine de Chaumont

Ce château médiéval, reconstruit à la Renaissance se dresse majestueusement sur la rive gauche, possédant une vue exceptionnelle. Chaque année, il accueille le Festival International des Jardins et donne carte blanche aux créateurs pour transformer le parc du domaine en événement artistique paysager.

vue aérienne du château / photo: @Drcl

Le restaurant Le Grand Chaume

Cette table est le poumon gastronomique du Domaine de Chaumont. Installé dans l’ancienne maison d’habitation de la ferme, les amateurs de gastronomie fine et authentique peuvent savourer des viandes et des vins régionaux dans un cadre enchanteur. Chaque jeudi soir jusqu’au 27 mars 2025, le Chef propose une cuisine inventive et une offre bistronomique à 35 euros (hots boisson). Réservations au 02 36 65 84 00

restaurant le grand chaume / photo: @Drcl

Le Bois des chambres pour une immersion en pleine nature

Cette belle adresse est un véritable havre de paix. Conçu par Patrick Bouchain et Loïc Julienne respecte l’environnement existant. Dans les chambres, on apprécie l’atmosphère tamisée où le bois prédomine. Les couleurs sont plus denses au rez-de-chaussée et le restaurant « Le Grand Chaume » surprend par son architecture tout en rondeur et son ambiance chaleureuse. Un lieu chic et atypique qui invite le visiteur à s’attarder à l’intérieur comme à l’extérieur.

le bois des chambres / photo: @Drcl

CARNET DE VOYAGE :

https://domaine-chaumont.fr/fr

https://leboisdeschambres.fr/restaurant

Renseignements et réservations : 02 36 65 84 00