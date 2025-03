Des tempêtes magnétiques frappent la Terre aujourd’hui

Le laboratoire de l’astronomie solaire de l’Académie des sciences de Russie a annoncé que la Terre sera frappée par des tempêtes magnétiques ce soir, mardi.

Le rapport du laboratoire indique qu’un nuage de plasma de taille moyenne atteindra la Terre vers 19 h, provoquant des tempêtes magnétiques de niveaux G1 et G2. Il est prévu que ces tempêtes commencent entre 20 h et 21 h et durent entre six et neuf heures, avec des effets persistants jusqu’à midi, le mercredi 5 mars.

Le rapport précise que ces tempêtes pourraient entraîner l’apparition de l’aurore boréale dans certaines régions de la Russie. L’intensité des tempêtes magnétiques est classée en cinq niveaux, allant de G1 (faible) à G5 (très forte).

Les tempêtes magnétiques se produisent à la suite des éruptions solaires et peuvent provoquer des perturbations dans les systèmes énergétiques, affecter les routes migratoires des oiseaux et des animaux, et impacter le fonctionnement des systèmes de communication et de navigation.