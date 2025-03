Des signes inattendus liés à une sensibilité au gluten… Attention !

On parle souvent de la sensibilité au gluten en lien avec les ballonnements et les troubles gastro-intestinaux. Cependant, les symptômes d’une intolérance au gluten ne se limitent pas à cela. Il existe des signes étranges et inattendus que beaucoup ne remarquent pas, selon « Brightside ». Quels sont donc ces signes surprenants d’une sensibilité au gluten ?

Éruptions cutanées

Il peut arriver qu’une personne développe une éruption cutanée semblable à une réaction à la chaleur, une allergie ou même au stress. Cela peut s’accompagner de démangeaisons et d’une sensation de brûlure. Ces symptômes peuvent être liés à une sensibilité au gluten et représenter un signal d’alerte précoce. Ils résultent d’une réaction immunitaire au gluten, lorsque le corps produit des anticorps qui s’accumulent sous la peau et provoquent des démangeaisons et des lésions.

Difficultés de concentration et troubles de la mémoire

Il s’agit de signes pouvant indiquer une intolérance au gluten, sans forcément être liés au stress ou au manque de sommeil. Si ces symptômes apparaissent sans cause évidente, il peut être utile d’examiner son alimentation.

Anxiété inexpliquée

Les sautes d’humeur ou une anxiété persistante peuvent être dues à une sensibilité au gluten, car celui-ci affecte le cerveau et le système nerveux. Cela peut provoquer une hausse de l’anxiété et un déséquilibre émotionnel. Un régime sans gluten peut alors contribuer à atténuer ces symptômes.

Acouphènes (bourdonnements dans les oreilles)

Ils ne sont pas toujours dus au stress ou à un trouble auditif. Ils peuvent être liés à une hypersensibilité au gluten, qui déclenche une inflammation du système nerveux, entraînant des problèmes au niveau des oreilles.

Goût métallique dans la bouche

Le plaisir de manger peut être altéré. Il est conseillé d’éliminer les sources de gluten et d’observer si une amélioration se produit.

Engourdissements

Souvent associés à des troubles de la circulation, les engourdissements peuvent aussi résulter d’une intolérance au gluten. Chez les personnes sensibles, le système immunitaire attaque les tissus sains, provoquant des inflammations qui entraînent des fourmillements ou une faiblesse dans les extrémités, en particulier les mains et les pieds.

Troubles du sommeil

C’est l’un des symptômes inattendus de la sensibilité au gluten. On les associe généralement au stress ou à l’anxiété, mais le gluten peut en être la cause et mener à de l’insomnie.

Sinusites chroniques

Si les infections répétées des sinus sont souvent attribuées aux allergies saisonnières, elles peuvent aussi résulter d’une intolérance au gluten. Le corps produit de l’histamine dans ces cas, provoquant inflammations et gonflements des sinus.