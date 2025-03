Des réservistes en Israël hésitent à retourner au combat

Les médias israéliens ont révélé que l’envie des réservistes israéliens de revenir au service et de participer à la guerre d’extermination commise par Tel Aviv contre le peuple palestinien à Gaza diminuait, en raison de raisons politiques et judiciaires.

Cela a été rapporté dans un article publié ce vendredi par le journal Haaretz, qui indique que l’armée met en garde contre une crise grandissante au sein des forces de réserve, en raison des plans d’escalade du combat à Gaza, y compris l’appel de dizaines de milliers de réservistes.

Le journal a ajouté qu’après la décision d’Israël de violer le cessez-le-feu et l’accord sur les prisonniers, ainsi que de reprendre les combats, l’armée a constaté une baisse de l’enthousiasme des réservistes.

Il a été rapporté qu’au cours des deux dernières semaines, de nombreux réservistes ont informé leurs commandants qu’ils ne reviendraient pas au service s’ils étaient rappelés.

Selon le journal, cette situation découle de la décision du gouvernement israélien de limoger le chef du Shin Bet (Service de sécurité intérieure) Ronen Bar, de modifier la composition du comité de sélection des juges, ainsi que de son intention de limoger la conseillère juridique du gouvernement, Gali Baharav-Miara. Les réservistes ont également exprimé leurs préoccupations concernant l’indifférence du gouvernement face aux décisions de la Cour suprême.

Cependant, selon le journal, les réservistes invoquent des raisons « de santé, financières ou familiales ».

Le journal a rapporté les avertissements des hauts responsables de la réserve concernant la baisse du taux d’adhésion au service de réserve, qui a chuté de 50 %.

Il a également cité un haut responsable de la réserve (non nommé), qui a déclaré que les commandants de brigades et de bataillons géraient des dizaines de cas où des réservistes avaient annoncé leur refus de rejoindre le service. Selon lui, la principale raison de ce refus était la violation de l’accord sur les prisonniers (échange de prisonniers et cessez-le-feu à Gaza), et le deuxième motif souvent mentionné était la loi d’exemption pour les ultra-orthodoxes et la pression pour un renversement judiciaire.

Il a ajouté que la continuation de ces circonstances pourrait empêcher de nombreuses unités militaires de l’armée d’atteindre les niveaux de force nécessaires pour le combat.

D’après le journal, des officiers et des commandants dans des positions de combat clés, ainsi que dans les quartiers généraux du renseignement et des services d’incendie, faisaient partie des réservistes ayant déjà annoncé qu’ils cessaient de se porter volontaires.

Une unité de réserve d’élite a également annoncé récemment qu’elle ne rejoindrait pas le service militaire lors de la période de mobilisation attendue dans quelques semaines.

Le journal a rapporté qu’un réserviste (non nommé) a déclaré que cette baisse de l’engagement ne provenait pas seulement de raisons politiques, « mais aussi parce que les soldats sont fatigués après des mois de guerre ».

La loi israélienne prévoit une amende, une emprisonnement ou la révocation du soldat qui refuse de répondre à l’appel sous les drapeaux.

Cependant, le journal a noté que l’armée reconnaît qu’il est impossible de révoquer des centaines de réservistes et qu’il est irréaliste de les emprisonner ou de les amender après 18 mois de combats, pendant lesquels leurs vies étaient en jeu.

Le journal a ajouté que l’armée pense que les commandants d’unités recevront dans les jours et semaines à venir des messages indiquant que certains réservistes ne se présenteront pas au service, surtout avec l’intensification des combats à Gaza et la nécessité d’un appel de réservistes à grande échelle. Il a été également mentionné que l’armée israélienne n’a pas de solution pour le moment.

Le journal a poursuivi en citant un haut responsable militaire, qui a déclaré que de nombreux parents faisaient pression sur les jeunes soldats pour les inciter à se rendre dans des zones arrière pendant la bataille.

Le 18 mars dernier, l’occupation a repris sa guerre d’extermination à Gaza, qui a fait jusqu’au matin du jeudi 855 martyrs et 1869 blessés, dont la majorité sont des enfants et des femmes, selon le ministère de la Santé de Gaza.

Avec un soutien américain total, Israël commet depuis le 7 octobre 2023 un génocide à Gaza, faisant plus de 164 000 martyrs et blessés palestiniens, principalement des enfants et des femmes, ainsi que plus de 14 000 disparus.