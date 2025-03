Des provinces canadiennes interdisent la vente de boissons alcoolisées américaines dans leurs magasins

Plusieurs provinces canadiennes, dont l’Ontario et le Québec, ont annoncé mardi qu’elles interdiraient la vente de boissons alcoolisées américaines dans leurs magasins, en réponse aux droits de douane imposés par les États-Unis sur les produits canadiens.



Le Premier ministre de la province de l’Ontario, Doug Ford, a déclaré « que c’est un coup dur pour les producteurs américains », en précisant que le Conseil de l’alcool de la province vend chaque année pour environ un milliard de dollars canadiens (650 millions d’euros) d’alcool américain. Les provinces du Manitoba et du Québec ont pris la même décision.



Quant à la Colombie-Britannique, dans l’ouest du pays, elle a décidé d’interdire la vente exclusive d’alcool importé des États-Unis. Au Canada, l’importation et la vente d’alcool sont organisées par des sociétés d’État gérées par les provinces.



Ford a indiqué lors d’une conférence de presse mardi que la régie des boissons alcoolisées de l’Ontario est « le plus grand acheteur d’alcool au monde ». Il a ajouté que « puisque les marques américaines ne seront plus disponibles dans le catalogue de la régie des boissons alcoolisées, le grossiste exclusif, les autres détaillants, bars et restaurants de la province ne pourront plus se réapprovisionner en produits américains ».



De son côté, le gouvernement du Québec a annoncé dans un communiqué qu’il avait demandé « l’arrêt de l’approvisionnement en boissons alcoolisées américaines dans les épiceries, agences, bars et restaurants ». Sur le site web du Conseil des alcools du Québec, cette mesure était en vigueur mardi après-midi. Sous chaque produit américain, le message suivant était indiqué : « En vertu des nouvelles réglementations tarifaires entre le Canada et les États-Unis, ce produit n’est plus disponible à la vente ».