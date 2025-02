Des propos durs et offensants coûtent deux matchs au coach de Liverpool

La Premier League a annoncé la suspension d’Arne Slot, l’entraîneur de Liverpool, pour deux matchs après son expulsion lors du match nul 2-2 contre Everton dans le cadre du « Derby de Merseyside » mercredi.



L’incident qui a conduit à l’expulsion du coach, habituellement calme, n’a pas été immédiatement expliqué, mais des sources ont indiqué que Slot avait secoué violemment la main de l’arbitre. Selon la Premier League, l’arbitre Michael Oliver a distribué un carton rouge à Slot en raison de l’utilisation de « propos durs, offensants ou injurieux ».



Les propos en question n’ont pas été capturés à l’écran, mais lorsque la caméra a filmé l’entraîneur néerlandais, on l’a entendu dire : « Tu vas m’expulser pour ça ? »



Le coach néerlandais de 46 ans manquera les deux prochains matchs de Liverpool contre Wolverhampton Wanderers dimanche et Aston Villa mercredi.



Le coach adjoint de Liverpool, Sebek Holshof, a également été expulsé lors du chaos qui a suivi la rencontre, empêchant les deux hommes de s’adresser aux médias après le match.



En outre, Abdoulaye Doucouré, joueur d’Everton, et Curtis Jones, joueur de Liverpool, ont reçu des cartons rouges après une altercation en fin de match, déclenchée par la célébration de Doucouré après le but égalisateur de James Tarkowski en temps additionnel devant les supporters de Liverpool.