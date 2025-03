Des pourparlers entre les nations unies et l'Égypte sur le plan arabe pour la reconstruction de Gaza

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdel Atti, a déclaré aujourd’hui (samedi) qu’il avait discuté avec Abdullah Al-Dardari, assistant du Secrétaire général des Nations Unies et directeur du bureau régional pour les pays arabes du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), du plan arabe pour la reconstruction de Gaza et de la conférence ministérielle du Caire sur la reprise précoce.



Le ministère égyptien des Affaires étrangères a indiqué sur sa page Facebook qu’Abdel Atti avait exprimé l’espoir que le PNUD soutienne le plan, « en particulier pendant la phase de reprise précoce en préparation de la reconstruction de la bande de Gaza ».



Le ministère a ajouté qu’Abdel Atti avait pris soin de connaître les contributions possibles du programme pour mettre en œuvre le plan, exprimant son souhait que le programme soutienne la conférence ministérielle du Caire pour la reconstruction de Gaza, qui sera organisée en coopération avec les Nations Unies et le gouvernement palestinien.