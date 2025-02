Des explosions touchent des bus en Israël… Netanyahou réagit par une opération «intensive» en Cisjordanie

Des explosions ont frappé plusieurs bus en Israël, incitant Netanyahou à lancer une opération militaire en Cisjordanie.



Jeudi soir, trois engins explosifs ont explosé simultanément dans des bus à Bat Yam, au centre d’Israël, tandis que plusieurs autres ont été désamorcés. La police israélienne suspecte un acte terroriste.



Informé des explosions, le Premier ministre Benyamin Netanyahou a ordonné une opération militaire en Cisjordanie et a demandé aux forces de sécurité d’intensifier leurs efforts de prévention dans les villes israéliennes.



Aucun blessé n’a été signalé, mais la police recherche des suspects. Selon le chef de la police de Tel-Aviv, les engins, fabriqués artisanalement, provenaient probablement de Cisjordanie et étaient programmés pour exploser vendredi matin, visant à faire un grand nombre de victimes.



Les autorités ont renforcé les contrôles dans les bus et les trains, tout en interdisant l’accès à certaines zones en Cisjordanie. La sécurité a été accrue à l’aéroport Ben Gourion et sur les tramways de Jérusalem.



Deux autres bus vides avaient déjà explosé plus tôt dans la journée à Bat Yam sans faire de victimes. Le Shin Bet enquête sur l’incident.