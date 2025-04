Des experts énumèrent les effets des tarifs douaniers de Donalt Trump sur l’économie des pays du Golfe

Les droits de douane imposés par l’administration du président américain Donald Trump ont suscité une vague d’inquiétude parmi les investisseurs du Golfe concernant les répercussions de ces droits sur les économies et les marchés du Golfe et du Moyen-Orient, dans un contexte de forte interconnexion avec les marchés mondiaux. Plusieurs pays du Golfe exportent des produits vers les États-Unis, tels que l’aluminium et le fer, ce qui rend ces exportations vulnérables aux restrictions, ce qui pourrait affecter leurs revenus et la croissance de leurs industries de transformation.

De plus, tout ralentissement de l’économie mondiale en raison de ces tarifs pourrait entraîner une baisse de la demande de pétrole, exerçant ainsi une pression supplémentaire sur les budgets des pays producteurs de pétrole de la région, selon les analystes. Washington a imposé des droits de douane uniformes de 10 % sur plusieurs pays du Golfe.

Marchés financiers et des devises

Le spécialiste financier et analyste des marchés Ahmed Aqil explique que l’imposition des droits de douane américains aura des impacts directs et indirects sur l’économie du Golfe, en particulier sur les marchés financiers et des devises. Aqil a précisé, dans un entretien avec Al Jazeera Net, que les monnaies du Golfe sont étroitement liées au dollar américain, ce qui signifie que toute fluctuation de la valeur de la monnaie américaine affectera directement la force de ces devises.

Aqil prévoit que le dollar subira une dépréciation dans la période à venir si la guerre commerciale persiste, ce qui augmentera le coût des exportations américaines vers le Golfe, entraînant des charges supplémentaires sur les prix des smartphones, des voitures et des appareils électroniques.

Le dollar a continué de chuter vendredi, atteignant ses niveaux les plus bas par rapport à l’euro depuis plus de trois ans. La monnaie américaine a diminué de 1,6 % par rapport à l’euro, s’établissant à 1,1383 USD pour un euro, après avoir atteint 1,1416 USD lors de la même séance, son plus bas niveau depuis février 2022. Le dollar a également chuté vendredi face au franc suisse, atteignant son plus bas niveau en dix ans en raison d’une perte de confiance dans l’économie américaine.

Aqil prévoit une baisse de la demande mondiale de pétrole, ce qui pourrait entraîner une nouvelle chute des prix du pétrole par rapport aux niveaux actuels qui ont déjà subi un effondrement important.

Récession des actions du Golfe

Concernant les marchés financiers du Golfe, Aqil a indiqué qu’il y a actuellement une stagnation notable dans les mouvements boursiers dans la région, précisant que les grandes entreprises cotées en bourse seront les plus exposées au risque en raison de ces changements, notamment dans les secteurs fortement dépendants du pétrole ou des produits liés au dollar.

Aqil prévoit que les bénéfices des entreprises pétrolières, en particulier dans le secteur pétrochimique, seront fortement affectés si la baisse de la demande de pétrole persiste. Malgré la pression importante que pourraient subir les marchés financiers du Golfe, Aqil a souligné qu’il existe une opportunité pour les investisseurs du Golfe de profiter de l’effondrement des actions mondiales et de les acheter à bas prix, ce qui pourrait générer d’importants rendements à l’avenir lorsque la situation économique mondiale s’améliorera.

Le prix du pétrole Brent a chuté sous les 60 USD le baril cette semaine, enregistrant son niveau le plus bas depuis février 2021. Les prix du pétrole se sont stabilisés vendredi autour de 63,3 USD le baril, mais ils devraient enregistrer leur deuxième perte hebdomadaire consécutive, en raison des inquiétudes des investisseurs concernant l’escalade de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine.

Il est prévu que les deux types de brut diminuent de 3,5 % et 3,0 % respectivement cette semaine, après avoir perdu chacun environ 11 % la semaine précédente.

De son côté, l’analyste économique Abdul Rahim Al-Hour a confirmé que les marchés du Golfe avaient déjà connu une baisse marquée des indices boursiers dans les jours qui ont suivi l’annonce par Donald Trump de l’imposition de droits de douane sur des dizaines de pays.

Il a expliqué que cette baisse était directement liée à l’inquiétude dans les marchés mondiaux, notamment avec la baisse des prix du pétrole, qui est le principal moteur des économies du Golfe. Al-Hour a précisé, dans un entretien avec Al Jazeera Net, que les pertes quotidiennes dans certains marchés du Golfe dues aux droits de douane étaient estimées à des milliards de dollars, soulignant que ces pertes ressemblaient beaucoup à celles observées lors de la crise économique mondiale de 2008.

La plupart des marchés boursiers du Golfe ont chuté mercredi sous l’effet d’une vague de vente mondiale provoquée par la dernière escalade de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, avant de repartir à la hausse jeudi après la décision surprenante de Trump de suspendre la plupart des droits de douane récemment imposés.

Al-Hour a précisé que les tensions commerciales entraînent généralement une augmentation des risques anticipés, ce qui incite les investisseurs étrangers à éviter d’investir dans les marchés émergents comme le Golfe. Il a souligné que les marchés du Golfe avaient déjà enregistré une baisse des flux de capitaux, tandis que certains investisseurs se tournaient vers des actifs plus sûrs, tels que l’or.

Cependant, Al-Hour a souligné que l’économie du Golfe dispose d’une flexibilité relative grâce aux excédents financiers, et qu’il est nécessaire d’accélérer les programmes de diversification économique qui ont été mis en place au cours des dernières décennies.

Pékin soutient les capitales du Golfe

Pour sa part, l’analyste économique chinois spécialisé dans les affaires du Golfe, Nader Rong Hwan, a exprimé sa conviction que les droits de douane imposés par Trump inciteront les pays du Golfe à renforcer leurs échanges économiques avec la Chine.

Rong Hwan a expliqué, dans un entretien avec Al Jazeera Net, que la Chine deviendra un partenaire stratégique important pour les capitales du Golfe et contribuera à réduire les pertes résultant des droits de douane américains, en offrant des prix compétitifs pour les marchandises.

Il a ajouté que la Chine cherchera à renforcer ses liens commerciaux avec le Golfe à un moment où l’économie mondiale souffre des effets de la guerre commerciale.

Accords économiques américano-gulfis

Quant au Dr Ed Burton, professeur d’économie à l’Université de Virginie, il a évoqué l’incertitude qui plane sur le monde en raison des décisions douanières de Trump. Il a précisé, dans un entretien avec Al Jazeera Net, que Trump pourrait réussir à renforcer les réserves du Trésor américain avec plusieurs milliards de dollars grâce à ces droits de douane, mais ce succès pourrait être temporaire et au détriment des relations des États-Unis avec leurs alliés européens et du Golfe.

Le professeur d’économie estime que, d’un point de vue économique, il aurait été préférable d’éviter l’imposition de ces droits de douane sur les pays du Golfe, qui sont des partenaires commerciaux importants pour les États-Unis, notamment dans les secteurs de l’énergie et des investissements.

Cependant, Burton a prévu qu’il pourrait y avoir des accords économiques importants entre les États-Unis et les pays du Golfe qui aideraient à atténuer les dommages économiques, en particulier dans un contexte où Washington comprend l’importance de la stabilité des marchés du Golfe.