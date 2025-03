Des études révèlent un lien entre la solitude et l’utilisation de chatgpt

De nouvelles études menées par OpenAI et le Massachusetts Institute of Technology (MIT) ont montré une relation entre l’augmentation de l’utilisation de « ChatGPT » et le sentiment de solitude. Selon les études, plus les utilisateurs passent de temps à discuter avec « ChatGPT », plus leur sentiment de solitude augmente.

Ces résultats proviennent de deux études qui n’ont pas encore été revues par des pairs. La première étude a été réalisée par OpenAI et a inclus l’analyse de plus de 40 millions d’interactions avec « ChatGPT », ainsi que des sondages auprès des utilisateurs. La deuxième étude a été menée par le laboratoire médiatique du MIT, où l’utilisation de « ChatGPT » par les participants a été suivie pendant quatre semaines.

Dans l’étude du MIT, plusieurs façons ont été identifiées par lesquelles discuter avec « ChatGPT » – que ce soit par texte ou par voix – peut influencer l’expérience émotionnelle des individus. En général, l’étude a révélé que l’utilisation intensive du programme est associée à « une augmentation du sentiment de solitude et une diminution des interactions sociales ». Par exemple, les participants qui avaient confiance dans le programme et étaient enclins à s’investir émotionnellement dans les relations humaines se sont sentis plus seuls et sont devenus plus dépendants émotionnellement de « ChatGPT » au cours de l’étude. Cependant, les effets étaient moins marqués lorsqu’ils utilisaient le mode vocal, en particulier si « ChatGPT » parlait d’un ton neutre. De plus, discuter de sujets personnels augmentait le sentiment de solitude à court terme, tandis que parler de sujets généraux renforçait la dépendance émotionnelle au programme.

Dans l’étude d’OpenAI, la découverte principale était que les conversations émotionnelles avec « ChatGPT » restent peu courantes. OpenAI a indiqué que « les interactions émotionnelles étaient présentes dans une grande proportion d’utilisations, mais seulement chez un petit groupe d’utilisateurs du mode vocal avancé ». Cela suggère que, bien que les résultats du MIT soient préoccupants, ils ne sont pas largement répandus en dehors d’un petit groupe d’utilisateurs fortement dépendants de ce mode.

Bien qu’il y ait certaines limites à ces études, telles que leur couverture sur une période de temps courte (un mois pour le MIT et 28 jours pour OpenAI) et l’absence de groupe témoin pour la comparaison dans l’étude du MIT, ces études fournissent davantage de preuves sur l’impact psychologique des interactions avec l’intelligence artificielle sur les humains. Avec l’intérêt croissant pour faire de l’IA un partenaire de conversation attrayant, que ce soit pour les jeux vidéo ou pour faciliter le travail des créateurs de contenu sur YouTube, il est clair qu’OpenAI et le MIT ont raison de chercher à comprendre ce qui se passera lorsque parler à une IA deviendra la norme.