Israël – Des colons attaquent le réalisateur du film ‘No Land Elsewhere’ et l’arrêtent dans une ambulance

Les forces d’occupation israéliennes ont arrêté le réalisateur palestinien Hamdan Bilal, l’un des réalisateurs du documentaire primé aux Oscars « No Land Elsewhere », après qu’il ait été violemment attaqué par un groupe de colons dans le village de Susiya (au sud de la Cisjordanie occupée), selon des organisations de défense des droits humains et des témoins.

Selon un communiqué de l’organisation « Jews for Non-Violence », des dizaines de colons ont envahi Susiya, située dans la zone de Masafer Yatta menacée d’expulsion, où ils ont attaqué les biens des habitants locaux avant d’agresser Bilal en le frappant violemment, ce qui a causé des blessures à la tête et des saignements graves.

Malgré son état de santé critique, les forces d’occupation ont envahi l’ambulance qui prodiguait des soins à Hamdan et l’ont arrêté, ainsi qu’un autre Palestinien, avec des informations contradictoires concernant leur lieu de détention ou leur état de santé.

Malgré sa condition de santé, des témoins ont indiqué que l’armée israélienne l’a emmené, ainsi que l’autre détenu, les yeux bandés, vers un endroit inconnu. Le militant Josh Kimelman, présent sur les lieux, a déclaré à l’Associated Press : « Nous ne savons pas où est Hamdan, car il a été emmené les yeux bandés. »

Le réalisateur israélien Yuval Abraham, qui a co-réalisé le film avec Hamdan, a écrit sur la plateforme « X » que ce qu’a subi son collègue était « une tentative d’exécution sur le terrain », soulignant que Hamdan avait lui-même appelé l’ambulance après l’agression, mais que les soldats israéliens ont ensuite envahi l’ambulance et l’ont emmené vers un lieu inconnu. Depuis lors, il n’a pas été possible de le contacter.

Cette agression s’inscrit dans un contexte de montée de violence de la part des colons contre les Palestiniens dans les zones « C » de la Cisjordanie, qui sont sous contrôle total israélien, et qui connaissent ces derniers mois une vague de violence sans précédent, incluant des agressions physiques, des incendies de biens et des tentatives de déplacements forcés, avec la complicité évidente de l’armée d’occupation.

« No Land Elsewhere » Le film « No Land Elsewhere » est une coproduction entre la Palestine et la Norvège, réalisé par une équipe de quatre personnes : les Palestiniens Basel Adra et Hamdan Bilal, ainsi que les Israéliens Yuval Abraham et Rachel Tsur, connus pour leur soutien à la cause palestinienne.

Le film est une œuvre de résistance qui documente les souffrances des Palestiniens face aux pratiques de l’occupation israélienne, en particulier le déplacement forcé dans la région de Masafer Yatta en Cisjordanie occupée.