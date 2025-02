Des affrontements après une manifestation pro-palestinienne dans un « quartier juif » de New York

Le journal américain New York Post a rapporté que le quartier de Boro Park, connu pour sa forte population de juifs orthodoxes à New York, a été le théâtre d’une manifestation contre Israël mardi. Les manifestants ont crié des slogans tels que « Les sionistes en enfer » tout en agitant des drapeaux palestiniens.

Selon le journal, les protestataires, rassemblés à l’initiative de l’organisation anti-israélienne Pal-Awda, affirmaient s’opposer à un événement portant sur la vente de terres palestiniennes en Israël et exigeaient le départ des colons vers leur pays d’origine.



Des tensions ont éclaté entre les manifestants et un groupe pro-israélien, forçant la police à intervenir pour les séparer. D’après les autorités, une personne a été interpellée.