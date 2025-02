Des absences et des différends assombrissent la réunion du G20 en Afrique du Sud

L’Afrique du Sud a cherché, ce mercredi, à sauver les négociations internationales sur la lutte contre la pauvreté dans le monde, alors que des ministres des Finances de plusieurs grandes économies manquaient à l’appel lors de la réunion des ministres des Finances du G20 à Cape Town, qui se tient dans un contexte de réduction de l’aide extérieure.



Les pays du groupe, qui représentent environ 85 % du produit intérieur brut mondial et les trois quarts du commerce international, ont souvent des difficultés à parvenir à un consensus, d’autant plus que les différends géopolitiques depuis la guerre russo-ukrainienne de 2022 les ont divisés plus que jamais.



Les tensions ont augmenté depuis l’arrivée au pouvoir du président américain Donald Trump, qui a effectué des changements rapides dans les politiques commerciales et étrangères de Washington.



Cette réunion, qui dure deux jours, intervient après que l’administration Trump a annoncé des projets de fermeture de l’Agence américaine pour le développement international (USAID) et que le Royaume-Uni a réduit son budget d’aide de 40 % pour réorienter les fonds vers les dépenses de défense.



Défis



Les différends sur le commerce, la guerre en Ukraine et la lutte contre le changement climatique ont rendu difficile pour le G20 de progresser sérieusement sur les défis mondiaux, mais les absences récentes risquent de compromettre encore davantage sa crédibilité.



Le secrétaire au Trésor américain, Scott Pusent, ainsi que les ministres des Finances du Japon, de l’Inde, du Canada, et le commissaire européen chargé des affaires économiques, Valdis Dombrovskis, ainsi que d’autres, ne seront pas présents.



Les États-Unis n’ont pas participé à la réunion des ministres des Affaires étrangères du groupe il y a environ une semaine, le secrétaire d’État américain, Marco Rubio, ayant rejeté l’agenda convenu au préalable sur le thème « Diversité, égalité et inclusion », le qualifiant de « très mauvais », et accusé le pays hôte de suivre un agenda « anti-américain ».



Contrairement à Marco Rubio, Scott Pusent, ministre américain des Finances, a expliqué qu’il avait « des engagements à Washington ».



En revanche, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, ainsi que la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, participent à la réunion.



Trump a coupé l’aide américaine à l’Afrique du Sud en raison de ses efforts pour lutter contre l’injustice historique de la propriété foncière fondée sur des critères raciaux, ainsi que pour sa plainte contre Israël, un allié des États-Unis, devant la Cour internationale de justice concernant le génocide des Palestiniens.



Ramaphosa appelle à la coopération



Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, qui assure la présidence tournante du groupe, a appelé, dans son discours d’ouverture, à une coopération multilatérale, affirmant qu’il est « plus important que jamais que les membres du G20 travaillent ensemble ».



Il a ajouté : « Il est essentiel de garantir que les droits et les intérêts des plus vulnérables ne soient pas ignorés à cause des ambitions des plus puissants ».



Ramaphosa a mis en garde contre la « menace » qui pèse sur « la croissance mondiale », affirmant devant les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales du G20 que « l’érosion du multilatéralisme constitue une menace pour la croissance et la stabilité mondiales ».



L’Afrique du Sud considère que la première réunion du G20 sur le continent constitue une occasion de pousser les pays riches à prendre davantage en compte les préoccupations des pays les plus pauvres, qui concernent l’augmentation des inégalités, l’inaction des pays riches face au changement climatique, et un système financier qui privilégie les banques d’investissement au détriment des pays pauvres qui émettent des dettes.



Cependant, il semble qu’il n’y ait pas beaucoup d’espoir d’arriver à un accord sur des dossiers que le président sud-africain considère comme essentiels, comme le financement insuffisant de la lutte contre le changement climatique par les pays riches, la réforme du système financier mondial qui pénalise les pays pauvres, et l’augmentation des inégalités.



L’Afrique du Sud espérait que cette réunion du G20 permettrait de faire pression sur les pays riches pour qu’ils fournissent davantage de soutien dans la lutte contre les conséquences du changement climatique et injectent plus de fonds pour aider les pays les plus pauvres à se tourner vers des énergies propres et à s’adapter aux conditions climatiques de plus en plus extrêmes.