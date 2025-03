«Depardieu, la chute!» Un numéro inédit de ‘Secrets d’actualité’ le 26 mars sur M6, le lendemain du procès de l’acteur

Alors que les polémiques ne cessent de grandir autour de Gérard Depardieu, accusé d’agressions sexuelles, M6 vient d’annoncer qu’un numéro inédit de Secrets d’actualité consacré à la chute de l’acteur serait diffusé le 26 mars à 21h10.

Voici le communiqué de M6:

« Pendant 50 ans, Gérard Depardieu a été un monument du cinéma français, une légende vivante qui a tout joué et remporté les récompenses les plus prestigieuses. Seulement, aujourd’hui, de nombreuses femmes accusent l’acteur de comportements déplacés, outranciers voire agressifs.

Le mythe, déjà écorné par son exil fiscal et sa proximité avec les plus grands dictateurs de la planète, vacille. Témoignages saisissants, images inédites et exclusives : « Secrets d’actualité » vous raconte le déclin d’un homme que tout le monde – y compris lui-même – pensait intouchable.

Avec l’essor du mouvement #MeToo, la parole des femmes victimes de viols ou d’agressions sexuelles se libère et de nombreuses personnalités voient leur réputation voler en éclats. Gérard Depardieu ne fait pas exception : en 2018, la comédienne Charlotte Arnould est la première à briser le silence et porter plainte contre l’acteur.

Cinq ans plus tard, treize autres femmes, dont la comédienne Hélène Darras et la journaliste espagnole Ruth Baza, dénoncent les agissements de l’acteur dans un article de Mediapart. Et depuis de nouvelles plaintes sont venues alimenter « l’affaire Depardieu », qui se déroule désormais dans les tribunaux.

Ces 24 et 25 mars 2025, Gérard Depardieu comparaît justement devant le tribunal correctionnel de Paris pour des accusations d’agressions sexuelles sur deux femmes, lors d’un tournage du film « Les Volets verts » en 2021.

Alors, jusqu’où le monstre sacré serait-il allé pour assouvir ses pulsions ? Pourquoi la « grande famille du cinéma » s’est-elle murée dans le silence pendant plusieurs décennies ? Et que penser des arguments des professionnels qui soutiennent l’artiste et imputent ses torts à une « époque différente »