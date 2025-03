Défilé Moschino Automne 2025: Un appel à l’éveil et un style festif

Le défilé Moschino pour la collection automne 2025 lors de la Fashion Week de Milan était un mélange de célébration et d’appel à l’action, un message double qui reflète les nouvelles orientations de la marque. À la fin du défilé, des morceaux de confettis noirs sont tombés sur les spectateurs, un geste symbolisant la prise de conscience et la protestation. De plus, la chemise portée par le directeur créatif, Adriano Abioulaza, portait un message clair : « Ne restez pas silencieux », mettant en lumière les dimensions sociales et politiques qui vont au-delà du simple défilé de mode.

Le message de Moschino entre joie et conscience sociale

Lorsqu’il a parlé du message qu’il souhaitait transmettre à travers le défilé, Abioulaza a déclaré : « L’essence de Moschino vient de la joie, donc je ne voulais pas perdre ce sentiment. Mais en même temps, je voulais être conscient des temps que nous vivons. » La collection était pleine de messages, combinant une ambiance festive avec une conscience des enjeux contemporains.



Le style : légèreté d’esprit et créativité visuelle

Le défilé a été marqué par une atmosphère joyeuse et des touches typiques de Moschino dans l’utilisation d’illusions visuelles, où les vêtements jouaient avec les formes et les couleurs pour créer des effets innovants. Des designs en denim brut avec des coutures visibles sur les bords des tissus ajoutaient une touche artisanale à la collection. Les robes en laine grise comportaient des éléments sculptés exagérés.

Amplification de l’élégance de manière non conventionnelle

Les manteaux volumineux se distinguaient par des accessoires de tête inspirés des coussins de canapé, ajoutant une touche d’étrangeté à la mode traditionnelle. Des fleurs extraites des archives de Moschino ont été utilisées pour confectionner des robes élégantes, rendant la collection encore plus unique en termes de détails et d’histoire.



Un message des archives de Franco Moschino

Le défilé s’est conclu par un message émouvant des archives du fondateur défunt Franco Moschino, portant le slogan « Save Our Sphere » (Sauvez notre sphère). L’une des mannequins portait un petit sac en forme de planète Terre, un clin d’œil à la nécessité d’agir pour protéger notre planète.