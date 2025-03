Découvrez le palmarès de la cérémonie des Oscars 2025

La 97e cérémonie des Oscars, qui s’est tenue dans la nuit du dimanche 2 au lundi 3 mars 2025 à Los Angeles, a sacré les films et talents les plus remarquables de l’année. Parmi les grands gagnants, c’est le film Anora de Sean Baker qui a fait sensation, remportant cinq statuettes, dont celles du meilleur film, de la meilleure réalisation, du meilleur scénario original et du meilleur montage. Le film, qui avait déjà triomphé au Festival de Cannes avec la Palme d’Or, a également vu sa star, Mikey Madison, couronnée meilleure actrice.

Les Oscars 2025 ont été marqués par une compétition acharnée entre plusieurs films de haut niveau. Anora a été le film le plus primé, avec une reconnaissance quasi unanime de l’Académie, bien que The Brutalist de Brady Corbet n’ait pas été en reste. Ce dernier a remporté trois récompenses, dont celle du meilleur acteur pour Adrien Brody, sacré pour la deuxième fois après Le Pianiste, et de la meilleure photographie.

À noter également la prestation de Kieran Culkin, qui a remporté l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour son rôle dans A Real Pain. Le film Emilia Pérez de Jacques Audiard a lui aussi fait honneur au cinéma français, avec Zoe Saldaña obtenant l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Par ailleurs, The Substance de Coralie Fargeat a brillé dans la catégorie des meilleurs maquillages et coiffures, avec la récompense attribuée à son équipe de maquilleurs et prothésistes.

Si Anora a dominé la soirée, The Brutalist et Wicked n’ont pas démérité, obtenant respectivement trois et deux statuettes. Dune : Deuxième Partie a également été salué, recevant des prix dans les catégories des meilleurs effets visuels et du meilleur son. Le film d’animation Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau a quant à lui remporté l’Oscar du meilleur film d’animation, tandis que Je suis toujours là de Walter Salles a été couronné meilleur film en langue étrangère.

Parmi les autres grands gagnants, on retrouve No Other Land, un documentaire qui a été récompensé du prix du meilleur documentaire, et I’m Not a Robot, sacré meilleur court-métrage.

Le palmarès complet des Oscars 2025

Meilleur film : Anora (Sean Baker)

Meilleure réalisation : Sean Baker pour Anora

Meilleur acteur : Adrien Brody pour The Brutalist

Meilleure actrice : Mikey Madison pour Anora

Meilleur acteur dans un second rôle : Kieran Culkin pour A Real Pain

Meilleure actrice dans un second rôle : Zoe Saldaña pour Emilia Pérez

Meilleur film en langue étrangère : Je suis toujours là (Brésil)

Meilleur scénario adapté : Peter Straughan pour Conclave

Meilleur scénario original : Sean Baker pour Anora

Meilleur documentaire : No Other Land

Meilleur court-métrage : I'm Not a Robot

Meilleur film d'animation : Flow, le chat qui n'avait plus peur de l'eau

Meilleur court-métrage d'animation : In the Shadow of the Cypress

Meilleure photographie : Lol Crawley pour The Brutalist

Meilleur montage : Sean Baker pour Anora

Meilleur son : Dune : Deuxième Partie

Meilleurs effets visuels : Dune : Deuxième Partie

Meilleurs décors : Wicked

Meilleures costumes : Wicked

Meilleure chanson originale : « El Mal » dans Emilia Pérez

Meilleure musique originale : Daniel Blumberg pour The Brutalist

Meilleurs maquillages et coiffures : The Substance

La cérémonie des Oscars 2025 restera gravée dans les annales, avec un Sean Baker qui a su marquer l’histoire du cinéma, tandis que des talents tels qu’Adrien Brody, Kieran Culkin et Mikey Madison ont été honorés pour leurs performances exceptionnelles.