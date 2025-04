Découverte récente qui exploite la puissance du système immunitaire pour lutter contre les maladies

Des chercheurs ont découvert un nouveau rôle pour une protéine qui pourrait être ciblée par des médicaments afin d’augmenter ou de réduire l’activité des cellules T immunitaires dans la lutte contre le cancer et les maladies auto-immunes. Cette recherche a été conçue pour développer des traitements immunitaires qui exploitent la puissance du système immunitaire pour combattre les maladies.

L’étude a été menée par des chercheurs de la faculté de médecine de l’université Johns Hopkins aux États-Unis, et ses résultats ont été publiés dans la revue Science Immunology, comme l’a rapporté le site Web EurekAlert.

Les médicaments immunitaires traitent le cancer en accélérant la mort des cellules cancéreuses, et ils traitent les troubles auto-immuns — où le système immunitaire attaque les cellules du corps — en inhibant ces interactions.

Le chercheur principal de l’étude, le Dr Joel Pomerantz, professeur associé en biochimie à la faculté de médecine de l’université Johns Hopkins, déclare que « trouver de nouvelles cibles pour les médicaments futurs qui peuvent réguler ces traitements et les rendre plus sûrs et plus efficaces est un domaine de recherche prometteur ».

La protéine ciblée s’appelle QRICH1, et elle a été récemment découverte dans la voie de signalisation des cellules CD8+, qui sont des cellules T formant le mécanisme de destruction dans le système immunitaire. Les chercheurs indiquent que leurs expériences montrent que QRICH1 agit comme un frein partiel régulant la réponse des cellules T, ce qui suggère la possibilité de concevoir des médicaments pour contrôler l’activité de cette protéine.

QRICH1 pourrait être utilisé pour augmenter l’activité des cellules T afin de combattre plus efficacement les cellules cancéreuses et de les détruire. Dans les maladies auto-immunes et certains types de leucémie, notamment la leucémie et les lymphomes, où l’hyperactivité des cellules T aggrave la maladie, il pourrait ralentir l’activité des cellules T.