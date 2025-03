Découverte du plus ancien fossile partiel du visage d’un ancêtre de l’homme en europe de l’ouest

Des archéologues ont confirmé avoir découvert un fossile partiel du visage d’un ancêtre de l’homme, le plus ancien d’Europe de l’Ouest, selon l’Agence « Associated Press ».



Le crâne incomplet – comprenant une partie de l’os de la joue gauche et la mâchoire supérieure – a été retrouvé dans le nord de l’Espagne en 2022. L’âge du fossile est estimé entre 1,1 et 1,4 million d’années, selon une étude publiée dans la revue Nature.



Eric Delson, paléontologue au Musée américain d’histoire naturelle, qui n’a pas participé à l’étude, a déclaré : « Ce fossile est fascinant. C’est la première fois que nous trouvons des restes importants âgés de plus d’un million d’années en Europe de l’Ouest ». Des fossiles plus anciens d’ancêtres humains ont déjà été découverts en Géorgie, près du carrefour entre l’Europe de l’Est et l’Asie, et sont datés de 1,8 million d’années.



Rick Potts, directeur du programme sur les origines de l’humanité à la Smithsonian Institution, a précisé que le fossile espagnol constitue la première preuve claire que les ancêtres de l’homme « entreprenaient des expéditions en Europe » à cette époque. Cependant, il n’y a aucune preuve que ces premiers arrivants y sont restés longtemps. Potts a ajouté : « Ils pouvaient atteindre un nouveau site et puis disparaître. »



Rosa Huguet, archéologue à l’Institut catalan d’écologie humaine et d’évolution sociale à Tarragone, en Espagne, a souligné que le crâne partiel présente de nombreuses similitudes avec l’Homo erectus, mais aussi certaines différences anatomiques. Potts a ajouté qu’Homo erectus est apparu il y a environ deux millions d’années, migré d’Afrique vers l’Asie et l’Europe, et que le dernier individu de cette espèce a disparu il y a environ 100 000 ans.



Christoph Zollikofer, anthropologue à l’Université de Zurich, qui n’a pas participé à l’étude, a expliqué qu’il pourrait être difficile de déterminer à quel groupe d’anciens humains appartient le fossile, car il ne contient qu’un seul fragment, contre de nombreux os présentant divers traits.



Les grottes elles-mêmes, dans les montagnes d’Atapuerca en Espagne, où le fossile a été retrouvé, ont fourni d’autres preuves importantes sur le passé humain ancien. Les chercheurs de la région ont également découvert des fossiles plus récents d’Homme de Neandertal et d’Homo sapiens précoce.