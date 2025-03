Découverte de 128 nouvelles lunes autour de Saturne

Des astronomes ont découvert 128 nouvelles lunes autour de la planète Saturne, portant ainsi le nombre total de ses satellites à 274, soit près du double du nombre de lunes orbitant autour des autres planètes du système solaire réunies.



Le journal britannique The Guardian a rapporté que Jupiter était jusqu’à récemment surnommée le « roi des lunes ».



Le Dr Edward Ashton, chercheur à l’Institut des sciences astronomiques et de la physique de l’Académie Sinica à Taïwan, a déclaré : « Nous avons certainement trouvé 128 lunes, et Jupiter n’en possède pas autant. »



Selon le journal, Jupiter est entourée de 95 lunes.



L’Union astronomique internationale a approuvé cette semaine les nouvelles lunes de Saturne et travaille actuellement à leur attribuer des noms.



The Guardian a également souligné que ces nouvelles lunes pourraient fournir des informations précieuses sur le système solaire et aider à répondre à des questions concernant l’origine des anneaux de Saturne. Les scientifiques estiment que ces anneaux pourraient être issus d’une lune qui s’est détachée de l’attraction gravitationnelle de la planète.