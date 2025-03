Déclaration de l’armée israélienne concernant le frappe à damas

L’armée israélienne a publié, jeudi, une déclaration concernant la frappe qui a visé un site du mouvement « Jihad islamique » à Damas.



L’armée a déclaré : « Des avions de chasse de l’armée de l’air ont récemment attaqué un quartier général appartenant à l’organisation Jihad islamique palestinienne dans la région de Damas, qui était utilisé pour planifier et gérer les activités de l’organisation. »



Elle a ajouté : « L’armée israélienne ne permettra pas aux organisations terroristes de se déployer en Syrie et de mener des actions contre l’État d’Israël. Elle agira fermement contre toute tentative de déploiement de ce type. »



Le communiqué a continué : « L’armée continuera à cibler les organisations palestiniennes partout où cela sera nécessaire et poursuivra son travail pour protéger les citoyens israéliens. »



La chaîne israélienne 12 a révélé : « L’attaque à Damas a coïncidé avec l’annonce constitutionnelle au palais présidentiel, où était également présent le président Ahmed al-Shar’a, à proximité de la zone touchée par l’attaque. »



Une source israélienne a indiqué à « Sky News Arabia » que l’aviation israélienne avait frappé, jeudi, un site du mouvement Jihad à Damas, la capitale syrienne.



Des utilisateurs des réseaux sociaux ont diffusé des photos et des vidéos de l’attaque et des colonnes de fumée s’élevant de la zone de « Mishrqa Dummar », un quartier densément peuplé.



Les maisons ciblées ont été fortement endommagées.



Depuis la chute du régime d’Assad en décembre dernier, Israël a mené plusieurs frappes contre la Syrie, détruisant la majeure partie des capacités de l’armée syrienne.