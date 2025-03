Décès du PDG de Samsung suite à une crise cardiaque

Le géant sud-coréen de l’électronique, Samsung, a annoncé ce mardi le décès de son co-PDG, Han Jong-hee, suite à une crise cardiaque. Il laisse Jung Young-hyun, récemment nommé à la tête de l’entreprise, comme seul dirigeant, alors que Samsung réorganise son secteur des semi-conducteurs en difficulté face aux défis du marché.

Âgé de 63 ans, Han avait été nommé PDG de Samsung en 2022 et était également responsable des divisions électronique grand public et téléphonie mobile.

Jung, quant à lui, a été désigné co-PDG la semaine dernière lors de l’assemblée annuelle des actionnaires, après avoir été promu en 2024 pour diriger le secteur des semi-conducteurs. Celui-ci peine à rivaliser avec des concurrents tels que SK Hynix et Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) sur le marché mondial des puces dédiées à l’intelligence artificielle.

Dans un communiqué, Samsung a confirmé que Jung deviendrait l’unique PDG de l’entreprise après la disparition de Han.

L’action Samsung a chuté de 0,5 %, dans la tendance générale du marché sud-coréen.

L’entreprise traverse une période difficile, marquée par la baisse de la valeur de ses actions et une diminution de ses bénéfices, notamment en raison de son retard dans le secteur des puces mémoire avancées et de la fabrication de semi-conducteurs sous contrat, un domaine fortement sollicité par les projets liés à l’intelligence artificielle. De plus, Samsung a perdu du terrain sur le marché des smartphones face à Apple.

Un porte-parole de l’entreprise a précisé que Han est décédé à l’hôpital où il était soigné pour une crise cardiaque, ajoutant qu’aucun successeur n’a encore été désigné.

Traditionnellement, Samsung adopte un modèle de gouvernance avec deux PDG, chacun supervisant soit la division électronique grand public, soit celle des semi-conducteurs.

Han, qui siégeait également au conseil d’administration, avait rejoint Samsung il y a près de 40 ans, bâtissant sa carrière dans la fabrication de téléviseurs.

Un analyste, qui a requis l’anonymat en raison de la sensibilité du sujet, a déclaré : « Han était une figure clé dans le succès mondial de Samsung dans le secteur des téléviseurs… Son départ soudain pourrait avoir un impact à long terme sur la stratégie de l’entreprise, notamment en matière de marketing. »