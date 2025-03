Plus de 300 personnes sont mortes en Angola en raison d’une épidémie de choléra

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé que l’épidémie de choléra en Angola avait causé la mort de 329 personnes, avertissant que le risque de transmission dans le pays et les États voisins est extrêmement élevé.

Ce pays africain riche en ressources naturelles fait face à une importante flambée de choléra depuis janvier, avec un total de 8 543 cas recensés jusqu’au 23 mars. Malgré sa richesse pétrolière, l’Angola souffre de taux de pauvreté élevés et d’un réseau d’assainissement insuffisant.

L’OMS a déclaré, samedi, que la maladie s’était propagée rapidement dans 16 des 21 provinces de l’Angola, touchant toutes les tranches d’âge, avec un impact plus important chez les personnes de moins de 20 ans.

L’agence des Nations Unies a ajouté que « le ministère de la Santé, avec le soutien de l’OMS et de ses partenaires, gère la réponse à l’épidémie de choléra à travers la détection des cas, le déploiement d’équipes d’intervention rapide, les actions communautaires et une campagne de vaccination ». Elle a précisé que « compte tenu de l’évolution rapide de l’épidémie, de la poursuite de la saison des pluies et des mouvements transfrontaliers avec les pays voisins, l’OMS estime que le risque de transmission reste extrêmement élevé en Angola et dans les zones environnantes », selon l’Agence France-Presse.

Par ailleurs, l’Agence de santé de l’Union africaine a annoncé plus tôt ce mois-ci que la Namibie, voisine méridionale de l’Angola, avait enregistré son premier cas de choléra depuis environ une décennie. La patiente de 55 ans s’est depuis rétablie et a quitté l’hôpital.

Le choléra est une infection intestinale aiguë qui se propage par l’ingestion d’aliments ou d’eau contaminés par la bactérie Vibrio cholerae, souvent à partir de matières fécales. La maladie provoque une diarrhée sévère, des vomissements et des crampes musculaires.

Le choléra peut tuer en quelques heures s’il n’est pas traité, bien qu’un simple traitement de réhydratation orale et, dans les cas graves, des antibiotiques permettent de sauver les patients. Une augmentation mondiale des cas et de la propagation géographique du choléra est observée depuis 2021.

Selon l’OMS, entre le 1er janvier et le 23 mars de cette année, un total de 93 172 cas et 1 197 décès ont été signalés dans 24 pays, dont 60 % en Afrique.