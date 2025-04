“Débâcle” de Ian Manook : un KGB traque un fantôme du goulag

Dans son nouveau roman, Ian Manook plonge au cœur de la Sibérie post-soviétique pour raconter une traque aussi glaciale que symbolique. L’ancien agent du KGB Piotr est envoyé, après la chute de l’URSS, dans une zone isolée du grand Est sibérien pour retrouver un ermite rescapé des camps. Une mission en apparence simple qui se transforme en odyssée brutale dans un territoire ravagé par l’effondrement du régime communiste.

Une traque en pleine débâcle

L’histoire débute en 1991 à Balitsky Point, petit hameau isolé, ravitaillé par hélicoptère. Alors que l’État soviétique s’est effondré, plus personne ne sait qui commande ni qui paie. Dans ce chaos, Piotr débarque, seul, chargé de retrouver un certain Poliakov, un homme disparu dans la taïga depuis des décennies après avoir survécu au goulag. Très vite, il se retrouve embarqué avec un groupe de survivants improbables : un pilote vieillissant, une adolescente mystérieuse, un enfant abandonné, un chien et une jeune femme marquée par la violence du monde.

Ensemble, ils affrontent le froid, la faim, les bêtes sauvages, les incendies et les fantômes de l’ancien régime. Le roman suit leur progression, lente et douloureuse, à travers des paysages magnifiques mais impitoyables, où l’on comprend vite que la véritable menace n’est pas seulement la nature, mais aussi ce que l’homme a tenté d’y enfouir.

Entre choc des visions et transformation intérieure

Ce voyage n’est pas qu’une course-poursuite. Ian Manook oppose brillamment deux conceptions du monde à travers ses personnages : celle de Piotr, rationaliste et désabusé, forgé dans les arcanes d’un pouvoir brutal, et celle de Liouba, plus connectée aux esprits de la nature et aux traditions chamaniques. Leurs confrontations, entre ironie et tension, donnent au récit une profondeur philosophique inattendue.

À travers cette fresque humaine où le passé soviétique ne cesse de hanter les vivants, Manook livre un roman haletant, poétique et politique. Loin d’un simple thriller de survie, Débâcle interroge les traces laissées par l’histoire et la capacité de chacun à renaître dans un monde en ruines.