De Mars aux fonds des océans: huit milliardaires veulent construire leur propre ville

Alors que certains considèrent que ces villes futuristes contribueront aux avancées technologiques et apporteront des solutions au problème de la surpopulation, d’autres s’inquiètent de leur capacité à accentuer les inégalités sociales existantes. À une époque où l’argent peut créer de nouveaux mondes, l’innovation ne manque pas d’attrait. Mais ces villes construites par des milliardaires seront-elles réellement conçues pour résoudre des problèmes concrets, ou ne sont-elles que des projets d’expression personnelle visant à imposer un certain contrôle ?

La colonie martienne et la base « Starbase » d’Elon Musk

L’entrepreneur Elon Musk, fondateur de SpaceX et Tesla, ne révolutionne pas seulement notre façon de voyager, mais aussi notre mode de vie. Son projet de création de Starbase au Texas constitue une étape préliminaire vers son ambition ultime : une ville durable sur Mars. Alors que certains considèrent que son projet est axé sur la survie et le progrès, ses détracteurs au Texas critiquent son impact environnemental et les déplacements forcés qu’il provoquerait parmi les populations locales.

Marc Lore et Telosa

Marc Lore, ancien PDG de Walmart, adopte une approche différente avec Telosa, une ville équitable qui sera construite dans une région encore non dévoilée des États-Unis. Cette ville ambitionne de combiner capitalisme et justice sociale, avec une répartition plus équitable des richesses. Alors que Musk met l’accent sur la survie face aux crises, Lore mise sur la durabilité grâce aux technologies vertes et à l’égalité sociale.

Peter Thiel et la colonisation maritime

Peter Thiel, cofondateur de PayPal, est fasciné par l’idée d’échapper au contrôle gouvernemental. Son projet de colonisation maritime repose sur la construction de villes flottantes autonomes en plein océan, en dehors de toute juridiction nationale. Bien que l’idée soit séduisante, elle s’est heurtée à d’importants obstacles juridiques et techniques, entraînant finalement son abandon.

The Line de Mohammed ben Salmane

Le mégaprojet Neom, d’une valeur de mille milliards de dollars, comprend The Line, une ville s’étendant sur 120 km et pouvant accueillir des millions d’habitants dans un cadre ultra-technologique basé sur l’intelligence artificielle. Sans voitures et avec un impact environnemental minimal, cette ville ambitionne de redéfinir le mode de vie urbain.

Bill Gates et Belmont

Fidèle à son approche analytique, Bill Gates a investi des millions de dollars dans la création de Belmont, une ville intelligente en Arizona. Conçue comme un modèle d’infrastructure moderne, elle intégrera des véhicules autonomes et un urbanisme optimisé par l’intelligence artificielle. Parmi les projets des autres milliardaires, celui de Gates semble le plus réaliste, s’inscrivant dans les tendances actuelles d’urbanisation.

Larry Ellison et Lanai

Larry Ellison, cofondateur d’Oracle, a pris une voie différente en achetant 98 % de l’île de Lanai à Hawaï. Son objectif est de transformer ce paradis naturel en un sanctuaire luxueux pour milliardaires, favorisant un tourisme haut de gamme et un mode de vie exclusif.

Les Wexner et New Albany

Le magnat du commerce Les Wexner n’a pas seulement construit un immense manoir, il a également fondé une ville entière. New Albany, située dans l’Ohio, est une communauté soigneusement planifiée qui reflète sa vision d’un cadre urbain élégant et harmonieux. Contrairement aux visions futuristes de Musk et Gates, Wexner mise sur l’esthétique, l’ordre et la sélectivité.

Mark Cuban et Mustang

À la différence des autres milliardaires qui acquièrent des terres pour bâtir des métropoles futuristes ou des empires privés, Mark Cuban a acheté la petite ville de Mustang, au Texas, pour un ami atteint d’un cancer. Cuban ne prévoit aucun projet grandiose pour cette ville.