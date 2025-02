De « American Riviera Orchard » à « As Ever » : Meghan Markle relance sa marque sous un nouveau nom

À l’approche de la sortie de sa nouvelle série sur Netflix, Meghan Markle, duchesse de Sussex, a décidé de renommer sa marque « American Riviera Orchard » en « As Ever ». Elle a annoncé cette transformation à travers une vidéo publiée sur son compte Instagram officiel et a dévoilé un site web dédié à cette nouvelle identité, illustré notamment par une photo de sa fille, la princesse Lilibet.

Markle a expliqué que ce changement de nom s’inscrit dans une volonté d’élargir son offre. Contrairement à « American Riviera Orchard », qui se limitait aux produits fabriqués et cultivés localement, « As Ever » lui permettra d’explorer un éventail plus large de créations. Elle considère cette nouvelle marque comme un retour à ses passions de longue date pour la cuisine, l’artisanat et le jardinage, qu’elle partageait autrefois sur son blog « The Tig ».

Soutenue par le prince Harry, Meghan Markle ambitionne de faire de « As Ever » une plateforme dédiée à ses centres d’intérêt, mettant en avant l’art de recevoir, la décoration et la gastronomie, afin de partager son mode de vie et ses inspirations avec son public.