De 2025 à 2031, on va de plus en plus s’envoyer en l’air !

Les prévisions d’Eurocontrol pour la période 2025-2031 tablent sur une croissance continue du trafic aérien en Europe, bien que certaines incertitudes persistent. Après une légère baisse des vols par rapport aux prévisions de l’automne 2024, les tendances actuelles suggèrent une reprise stable malgré les tensions géopolitiques et les fluctuations économiques.

Le nombre total de vols en 2025 devrait atteindre 11 millions, soit une progression de 3,7 % par rapport à 2024, avec un scénario haut à 5,1 %. La suppression de l’effet de l’année bissextile porte cette croissance à 4 % en moyenne. D’ici le deuxième trimestre 2025, la zone CEAC (44 États membres) devrait retrouver son niveau de trafic de 2019, bien que certains pays affichent déjà une activité supérieure à celle d’avant la pandémie.

En 2026, la hausse devrait se poursuivre avec 2,5 % de vols supplémentaires, pour atteindre 11,3 millions de mouvements. À plus long terme, le cap des 12 millions de vols pourrait être franchi d’ici 2031, avec une croissance annuelle moyenne de 2,2 % entre 2025 et 2029 pour les États impliqués dans le programme de performance SES.

Toutefois, ces prévisions restent sensibles aux événements géopolitiques, notamment le conflit en Ukraine et les tensions économiques. Les fermetures de l’espace aérien et les réorientations des routes aériennes vers des corridors moins congestionnés pourraient impacter ces projections. Eurocontrol recommande donc aux compagnies aériennes d’anticiper plusieurs scénarios pour adapter leurs stratégies de vol et leurs capacités opérationnelles.