Les analystes du renseignement aux États-Unis accomplissent-ils toujours leur travail dans l’intérêt du pays ? C’est la question posée par le journaliste de renom David Ignatius dans un article pour le Washington Post, où il affirme qu’il a récemment trouvé la réponse.

Ignatius explique que les responsables des services de renseignement américains n’ont pas dit la vérité lorsqu’ils ont témoigné devant le Congrès les mardi et mercredi derniers. Cependant, les analystes du renseignement, qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles, continuent de remplir leur mission, bien qu’ils semblent répondre aux intérêts du président Donald Trump.

Le rôle des analystes du renseignement est devenu de plus en plus crucial dans la protection de la sécurité nationale, la sécurité publique et la prise de décisions stratégiques dans un monde interconnecté. Ces professionnels sont responsables de la collecte, de l’analyse et de l’interprétation de vastes quantités d’informations afin de fournir des informations exploitables aux agences gouvernementales, aux forces de l’ordre, aux institutions militaires et aux entreprises privées.

Parmi les témoins du Congrès figurent le directeur de la CIA, John Ratcliffe, et la directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard, qui ont présenté au Congrès l’évaluation annuelle des menaces, selon la vision des agences de renseignement.

Ignatius note que Ratcliffe et Gabbard ont minimisé la gravité des discussions entre certains hauts responsables via l’application « Signal » concernant des opérations militaires planifiées au Yémen, affirmant que ces discussions n’avaient pas mis en danger la sécurité nationale des États-Unis. Gabbard a déclaré devant le Sénat que « aucune information confidentielle » n’avait été partagée dans ces discussions, qui ont involontairement inclus le journaliste Jeffrey Goldberg de The Atlantic. Lorsqu’elle a été interrogée par la Chambre des représentants concernant les détails sensibles partagés, Gabbard a répondu qu’elle ne se souvenait pas des informations exactes échangées.

De manière similaire, Ratcliffe a déclaré qu’il ne se souvenait pas des détails de ces discussions et qu’il n’avait jamais partagé de messages concernant des informations confidentielles dans ce groupe. Ces déclarations ont correspondu aux tentatives de l’administration Trump pour repousser les critiques concernant les membres de ce groupe de discussion surnommé « le petit groupe des Houthis ».

Cependant, un aperçu plus précis est apparu dans le document d’évaluation des menaces de 30 pages que Gabbard a partagé avec le Congrès. Ce document mettait en lumière la manière dont l’administration Trump avait présenté et reformulé les informations de renseignement en fonction de ses priorités.

Un ordre de priorités différent

L’évaluation annuelle de cette année montre un ordre de priorités distinct de celui de l’année précédente, notamment en mettant l’accent sur les gangs de trafic de drogue et en mentionnant, pour la première fois, l’île du Groenland (que Trump voulait annexer), en plus de discuter de la guerre en Ukraine d’une manière conforme à la stratégie de négociation de Trump.

Les analystes du renseignement se vantent de leur professionnalisme et de leur impartialité vis-à-vis des partis républicain et démocrate. Selon Ignatius, il n’y a pas de preuve qu’ils aient subi des pressions pour modifier des informations spécifiques.

Le comparatif entre les évaluations de 2024 et de 2025 montre que les priorités peuvent changer, pour le meilleur ou pour le pire, en fonction de qui est au pouvoir. L’un des changements les plus notables, selon le journaliste, est l’accent mis sur les « étrangers impliqués dans le trafic de drogues illégales », une question qui avait été au cœur de la campagne électorale de Trump.

Au moment où l’administration Trump envisage de prendre des mesures militaires contre les cartels de drogue mexicains, l’évaluation des menaces de cette année présente une nouvelle perspective sur leurs capacités paramilitaires, y compris des mines terrestres, des mortiers et des grenades.

Ignatius suggère que le nouveau focus sur le Groenland soulève des questions sur la façon dont les analystes préparent leurs rapports, et que la mention de la guerre entre la Russie et l’Ukraine soutient l’idée de Trump de négocier une fin à la guerre entre les deux pays.