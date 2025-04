Darmanin muscle la lutte contre le narcotrafic : Vendin-le-Vieil transformée en prison d’élite

C’est une annonce forte et symbolique que Gérald Darmanin a faite ce lundi 7 avril : la prison de Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais, va être intégralement vidée de ses détenus dans les jours à venir afin de devenir, d’ici au 31 juillet, l’un des deux établissements de référence pour incarcérer les narcotrafiquants les plus dangereux du pays. Cette décision s’inscrit dans un plan plus large de sécurisation des prisons françaises, présenté à l’issue d’un comité de pilotage sur les établissements de haute sécurité. « À partir de cette semaine à Vendin-le-Vieil vont commencer les opérations dites de désencombrement », a affirmé le ministre de l’Intérieur. Ces transferts, prévus vers une dizaine d’établissements pénitentiaires non surpeuplés, concernent l’ensemble des détenus actuellement incarcérés dans cette prison, qui sera presque totalement vidée.

Cette opération exceptionnelle vise à transformer Vendin-le-Vieil en un centre pénitentiaire ultra-sécurisé, conçu pour accueillir des détenus au profil à haut risque. Elle intervient dans un contexte tendu, marqué par l’évasion spectaculaire de Mohamed Amra en mai 2024, qui avait coûté la vie à deux agents pénitentiaires. Pour éviter qu’un tel drame ne se reproduise, l’exécutif entend mettre en œuvre un régime carcéral d’une rigueur inédite pour ces profils particulièrement dangereux. En parallèle, la prison de Condé-sur-Sarthe, dans l’Orne, sera également aménagée pour rejoindre ce dispositif de haute sécurité, avec une mise en service prévue pour le 15 octobre prochain.

Une prison entièrement réaménagée pour les profils les plus dangereux

Une fois la prison de Vendin-le-Vieil vidée, des travaux de sécurisation commenceront début mai et s’étaleront sur trois mois. Au programme : renforcement de la vidéosurveillance, installation de cinq salles de visioconférence, augmentation significative des effectifs et formations spécifiques pour les agents. L’objectif est clair : réduire au maximum les contacts extérieurs des détenus, limiter les extractions judiciaires ou médicales, et prévenir toute tentative d’évasion. Ce nouveau régime carcéral strict vise à maintenir ces détenus dans un cadre de surveillance constante.

La liste des futurs prisonniers est encore en cours d’élaboration, mais Gérald Darmanin a précisé qu’elle devrait être composée à deux tiers de personnes en détention provisoire, et à un tiers de condamnés. L’arrivée de ces détenus est prévue début juillet, avec une mise en fonctionnement complète de la prison au 31 juillet. Ce tournant sécuritaire illustre la détermination du gouvernement à reprendre le contrôle face à l’emprise croissante du narcotrafic dans les prisons. Selon la Chancellerie, plus de 90 millions d’euros de fraudes ont été détectés et stoppés dans les centres de santé depuis deux ans. Avec cette nouvelle étape, le gouvernement veut frapper fort et marquer un tournant dans la politique carcérale.