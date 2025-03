Danemark : Un artiste veut affamer trois porcelets pour dénoncer l’élevage industriel

L’artiste Marco Evaristti, habitué des performances controversées, est au cœur d’une nouvelle polémique. Dans son exposition “And Now You Care” à Copenhague, il a placé trois porcelets dans une cage fabriquée à partir de chariots de supermarché, annonçant qu’ils seraient privés de nourriture et d’eau jusqu’à leur mort. Son objectif ? Sensibiliser le public aux souffrances infligées aux porcs dans l’élevage industriel. Mais sa démarche a immédiatement suscité une vague de critiques de la part des défenseurs des animaux, des politiques et du grand public.

L’association Animal Protection Denmark a dénoncé cette initiative, qualifiée de maltraitance animale et d’illégale. “Nous comprenons son intention, mais affamer volontairement des animaux n’est pas une réponse acceptable au problème”, a déclaré sa porte-parole, Birgitte Damm. De son côté, la députée du Parti populaire danois, Pia Kjærsgaard, a fustigé l’artiste, le qualifiant d’“idiot” et d’“artiste pervers”. Face à cette levée de boucliers, plusieurs associations ont demandé l’intervention des autorités pour mettre fin à cette installation jugée inhumaine.

Marco Evaristti n’en est pas à son premier scandale. En 2000, il avait exposé des poissons rouges dans un mixeur, incitant les visiteurs à appuyer sur le bouton pour les broyer vivants. En 2006, il avait préparé des boulettes de viande à partir de sa propre graisse corporelle, retirée par liposuccion. En 2015, il avait versé du colorant rose dans un geyser en Islande, provoquant une indignation générale. Cette nouvelle performance soulève une fois de plus la question des limites de l’art et de la provocation : jusqu’où peut-on aller pour sensibiliser ? Les autorités danoises décideront-elles d’intervenir pour stopper cette exposition choquante ? Affaire à suivre.