Cyril Hanouna présente ses excuses en direct à Karine Le Marchand, qui annonce dans la foulée rester sur M6

Ce soir dans TPMP!, sur C8, Cyril Hanouna a présenté ses excuses à Karine Le Marchand, déclarant :

» C’est vrai que j’aime bien vanner, mais quand ça fait du mal, ça me pose un problème. J’ai vu que ça la peinait énormément. Donc dans un soucis d’apaisement sur le long terme, je ne parlerai plus d’elle, que ce soit sur une autre chaîne ou que je rejoigne le groupe M6. Pour l’instant, sachez-le, on ne sait pas ce qu’on va faire, mais Karine et moi, c’est vrai qu’on était très pote. Je la connaissais avant qu’on fasse de la télé, et on était très proches tous les deux. «

Dans la foulée, Karine Le Marchand a publié une story sur Instagram, indiquant :

« J’ai pris acte des excuses de Cyril Hanouna (ce jour dans TPMP) et resterai vigilante. Je poursuis ma collaboration sur M6 dans L’amour est dans le pré, et Incroyable Talent. »