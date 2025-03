Cyril Hanouna en couple avec Tiphaine Auzière: réalité ou contre-feu à Mediapart? Les coulisses d’un feuilleton politico- médiatique 

Alors que certains espéraient le voir disparaître de l’espace médiatique avec la fermeture de C8, rarement Cyril Hanouna n’aura été aussi présent et n’aura autant focalisé l’attention. Entre l’annonce de son transfert pour W9 et Fun Radio à la rentrée, les tensions et crispations que cela procure avec certaines têtes d’affiche du groupe M6, le carton d’audience de TPMP! pourtant privé de TNT, les rumeurs sur la candidature à la présidentielle de «Baba», ou encore les affiches antisémites de LFI le représentant, pas un jour ne passe sans que la sphère politico-médiatique ne parle que de Cyril Hanouna.

Et comme si cela ne suffisait pas, deux nouveaux épisodes de ce sulfureux feuilleton viennent s’ajouter dans une actualité déjà bouillante, avec les articles de Mediapart et Paris Match. Le premier, paru hier, s’en prend au management soi-disant tyrannique de Cyril Hanouna et dévoile les salaires mirobolants de ses chroniqueurs. Le second, publié ce matin, révèle une bombe avec une supposée relation entre Cyril Hanouna et la belle-fille du président, Tiphaine Auzière, fille de Brigitte Macron, qui après avoir intégré la bande de TPMP! aurait entamé une relation amoureuse avec «Baba». De quoi donner le tournis… Dans le milieu, c’est un mélange d’étonnement, d’agacement, d’amusement et de stupéfaction. Et beaucoup ont du mal à discerner le vrai du faux. Alors qu’en est-il vraiment ?

Première hypothèse : Cyril Hanouna est bien en couple avec Tiphaine Auzière, et la sortie du scoop de Paris Match le lendemain de l’article à charge de Mediapart est une coïncidence

C’est évidemment l’hypothèse la moins probable. En admettant que Cyril Hanouna ait bien entamé une romance avec la belle-fille du président, et que malgré ses précautions, il se soit fait surprendre par les paparazzi, un tel timing semble totalement improbable. Depuis ce matin, tout le monde ne parle que d’une chose : la supposée relation entre Cyril Hanouna et Tiphaine Auzière. L’enquête de Mediapart, qui révèle notamment les salaires assez fous de certains chroniqueurs, aurait dû focaliser l’attention. Elle est passée au second plan. Ce qui nous amène à la deuxième hypothèse.

Deuxième hypothèse : Cyril Hanouna est bien en couple avec Tiphaine Auzière, mais c’est lui qui a orchestré la sortie de l’article de Paris Match pour faire contre-feu avec le sujet de Mediapart

Depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, Cyril Hanouna sait que Mediapart prépare un article à charge contre lui. De nombreux collaborateurs qui travaillent avec lui ont été contactés par les journalistes de Mediapart, en quête absolue de tout ce qui pourrait servir à ternir l’image de «Baba». Seule solution pour détourner l’attention : qu’un article encore plus sensationnel paraisse et fasse oublier tout le reste. Dans cette optique, Cyril Hanouna, avec la complicité de Mimi Marchand, par qui tous les scoops de cette ampleur passent, auraient donc orchestré une paparazzade dans le but de la vendre à Paris Match et de créer un puissant contre-feu à l’enquête de Mediapart. Quite donc à révéler une histoire d’amour qui était censée rester secrète. Ce ne serait pas la première fois qu’une telle technique est utilisée dans la presse. Les scoops les plus incroyables sont plus souvent qu’on ne le pense orchestrés par les principaux intéressés. Difficile d’imaginer que Cyril Hanouna, qui sait se faire discret quand il le souhaite, se soit fait photographier en compagnie de la belle-fille du president sans l’avoir lui-même voulu. Et ce malgré certains dégâts collatéraux. Kelly Vedovelli, très proche de Cyril Hanouna et actuellement en vacances, aurait d’ailleurs très mal accueilli la nouvelle, postant même une Story qui en dit long sur son compte Instagram : «Quand les chats ne sont pas là, les souris dansent. » Une Story très vite effacée.

Du côté de l’Élysée, les réactions sont contrastées. Brigitte Macron aurait plutôt bien accueilli la nouvelle, contrairement au président. Depuis l’arrêt de C8, Cyril Hanouna n’est pas tendre avec Emmanuel Macron, l’un des responsables selon lui de la censure de la chaîne. Alors forcément, dans ces conditions, difficile d’imaginer des dîners de famille… À moins que toute cette histoire ne soit totalement inventée. C’est la troisième hypothèse.

Troisième hypothèse : Cyril Hanouna n’est pas en couple avec Tiphaine Auzière, et tout n’est que du vent pour faire oublier l’enquête de Mediapart

Comme nous le disions précédemment, Mediapart cherche depuis des mois à se «faire» Hanouna. Et Hanouna le sait. Beaucoup de ses collaborateurs lui auraient dit avoir été contactés par Mediapart dans le but de le « descendre ». Et beaucoup d’ennemis, taupes et autres traîtres ont sauté sur l’occasion pour donner des billes à Mediapart. Sans surprise, l’enquête est d’ailleurs totalement à charge, à défaut d’apporter toutes les preuves. Il n’y a qu’à lire le titre : « Menaces, violences et pressions : les coulisses de Cyril Hanouna ». Le ton est donné. Mediapart poursuit : « La future recrue de M6 orchestre, même hors antenne, une atmosphère de tension extrême. Dans son émission, il humilie ses chroniqueurs et menace des personnalités. Mediapart dénonce les méthodes brutales l’animateur et de son entourage : Matthieu Delormeau menacé, le manager de Malik Bentalha agressé en coulisses, ajoutant qu’à chaque fois, l’ordre est donné d’étouffer l’affaire. »

Mediapart se penche également sur le volet financier, écrivant : « Des documents exclusifs révèlent que Cyril Hanouna a rémunéré certains invités pour les faire venir sur son plateau, et dévoilent les sommes considérables versées à ses chroniqueurs, en guise de compensation aux humiliations et brimades quotidiennes qu’ils subissent. » Sous-entendu : les chroniqueurs de TPMP! sont tous des idiots qui acceptent de se faire fouetter moyennant finance. La violence de l’article de Mediapart, qui se base notamment sur de nombreuses rumeurs ou témoignages anonymes, n’est pas surprenante. On le sait, Mediapart jalouse et haït Cyril Hanouna, que ce soit pour le succès qu’il rencontre. Mais aussi et surtout pour sa ligne éditoriale très à droite, totalement opposée à Mediapart, qui ne peut cacher son penchant très à gauche, et qui s’est d’ailleurs réjoui de la censure de C8, chaîne du groupe Bolloré.

Un constat aujourd’hui : tout le monde ne parle que de la relation entre Cyril Hanouna et Tiphaine Auzière, qui focalise totalement l’attention, faisant presque oublier le papier à charge de Mediapart. Bien évidemment, comme nous le disions plus haut, il ne peut s’agir d’une coïncidence. La question est de savoir si la relation entre Hanouna et Tiphaine Auzière est réelle, et si seule sa médiatisation a été planifiée. Ou alors, et c’est donc la troisième hypothèse, tout aurait été inventé de toute pièce pour créer un puissant contre-feu. Ce ne serait pas la première fois dans l’histoire de la presse. Et c’est de façon systématique d’une efficacité assez redoutable…