Rihanna et A$AP Rocky aperçus à Épinal : une visite inattendue intrigue

C’est une apparition pour le moins improbable qui a agité les réseaux sociaux ces derniers jours. Rihanna et son compagnon A$AP Rocky ont bien été aperçus à la gare d’Épinal, dans les Vosges, le 21 mars dernier. Tout est parti d’un selfie publié plusieurs jours plus tard par la société locale Omega Spectacles, montrant la star internationale posant sur un quai aux côtés d’un habitant. D’abord suspectée d’être truquée, l’image s’est finalement révélée authentique, confirmant la présence du couple dans cette ville de l’est de la France.

Un cliché inattendu devenu viral

Selon les informations rapportées notamment par Vosges-Matin, le cliché a été pris par Charles Petit, programmateur pour Omega Spectacles, qui attendait simplement son train lorsque la chanteuse et son compagnon sont arrivés, accompagnés de leur garde du corps. « Cette photo est juste le fruit du hasard », a précisé un représentant de la société à BFM, expliquant que même l’auteur du selfie n’y croyait pas au départ.

La publication du cliché, accompagnée d’un message ironique sur les réseaux sociaux, a rapidement suscité l’étonnement et les doutes des internautes, certains évoquant une manipulation par intelligence artificielle. Mais la présence du couple a bien été confirmée, et même anticipée par la SNCF, qui aurait mis en place un dispositif de sécurité adapté, selon Vosges-Matin.

Une visite privée qui alimente les spéculations

Reste une question : que faisaient Rihanna et A$AP Rocky à Épinal ? Aucune collaboration artistique n’est en cause, comme l’a assuré au Parisien Christophe Petit, directeur d’Omega Spectacles : « nous n’avons malheureusement aucun projet ensemble ». L’explication serait donc à chercher ailleurs.

Le maire de la ville, Benoît Jourdain, avance une piste, sans certitude : la chanteuse aurait pu s’intéresser à une propriété située sur les hauteurs d’Épinal. D’après les informations qu’il a recueillies, il s’agirait d’une maison d’architecte des années 1960, inspirée du style de Jean Prouvé et classée Monument historique, actuellement en vente pour environ 1,2 million d’euros, selon Le Parisien.

Si cette hypothèse reste à confirmer, cette visite inattendue a en tout cas offert un coup de projecteur inédit à la commune vosgienne. Comme le reconnaît le maire, « ça fait le buzz dans Épinal et ça fait parler de notre ville ».