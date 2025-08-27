Restitution historique : la France rend à Madagascar les crânes du roi Toera et de ses guerriers

Près de 130 ans après leur capture, les restes du roi sakalava Toera et de deux de ses compagnons tombés sous la colonisation française ont été remis à Madagascar. Une cérémonie officielle s’est tenue ce mardi 26 août 2025 à Paris, marquant un tournant dans les relations mémorielles entre les deux pays.

Une restitution rendue possible par la loi de 2023

C’est une scène solennelle et inédite qui s’est déroulée dans les salons du ministère français de la Culture. Trois crânes, dont celui du roi Toera, ont été officiellement restitués à Madagascar, en présence des autorités françaises et malgaches. Selon France 24, cette restitution est la première rendue possible par la loi adoptée en décembre 2023, qui encadre le retour de restes humains issus des collections publiques françaises vers leurs pays d’origine.

Le roi Toera, souverain du royaume de Menabe, à l’ouest de Madagascar, fut décapité en 1897 lors de l’attaque coloniale d’Ambiky par les troupes françaises, bien qu’il se fût rendu. Son crâne, emporté comme trophée, a été inventorié au musée d’histoire naturelle de Paris dès 1899, comme l’ont rappelé Le Monde et France 24. Deux autres crânes, appartenant à ses guerriers, l’accompagnent dans ce retour vers la terre natale.

Un comité scientifique bilatéral, réuni en octobre 2024, a reconnu l’attribution probable du crâne au roi Toera, bien qu’aucune preuve ADN n’ait permis d’en confirmer l’identité avec certitude. Mais selon France 24, une cérémonie rituelle Tromba menée par les Sakalava, au cours de laquelle l’esprit du roi aurait été identifié en transe, a scellé la conviction des descendants et autorités locales.

Un geste mémoriel fort et des suites à venir

Georges Harea Kamamy, descendant direct de Toera et roi traditionnel sakalava, a porté lui-même la boîte recouverte de rouge contenant les restes de son ancêtre. “On a cicatrisé cette blessure”, a déclaré la ministre malgache de la Culture Volamiranty Donna Mara, selon France 24, en remerciant la France pour ce geste d’apaisement, tout en appelant à poursuivre la restitution d’autres restes humains encore conservés au musée de l’Homme.

Le retour des crânes à Madagascar est prévu pour le 31 août, près de 128 ans jour pour jour après le massacre d’Ambiky. Cette restitution est perçue comme une reconnaissance tardive mais essentielle de la violence coloniale subie, et un premier pas vers une relecture partagée de l’histoire. À en croire les autorités malgaches, d’autres démarches diplomatiques et culturelles sont déjà en cours pour élargir cette dynamique à d’autres vestiges humains ou symboles pillés pendant la colonisation.