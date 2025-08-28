Netflix : KPop Demon Hunters devient le film le plus vu de l’histoire de la plateforme

Le phénomène KPop Demon Hunters continue de battre des records. Le film d’animation musical, sorti le 20 juin 2025, vient de franchir un nouveau cap en devenant le long-métrage le plus regardé de l’histoire de Netflix, toutes langues confondues. Avec 236 millions de vues en dix semaines, il dépasse Red Notice (230,9 millions), jusqu’ici détenteur du record absolu.

Un carton historique pour un film d’animation

Réalisé par Maggie Kang et Chris Appelhans, KPop Demon Hunters raconte l’histoire d’un girls band sud-coréen qui, en parallèle de leur carrière musicale, chasse des démons menaçant l’équilibre du monde. Cette comédie musicale, produite par Sony Pictures Animation, connaît un engouement fulgurant depuis sa sortie sur Netflix, au point de défier tous les pronostics de la plateforme.

Le film a cumulé 25,4 millions de vues supplémentaires entre le 18 et le 24 août, une performance exceptionnelle pour sa dixième semaine de diffusion, qui prouve que l’intérêt du public ne faiblit pas. Netflix arrête traditionnellement le décompte de vues au bout de 91 jours : il reste donc trois semaines au film pour gonfler encore son score, et peut-être atteindre un seuil symbolique de 300 millions de vues.

Prochain objectif : Squid Game et Mercredi

Avec ses 236 millions de vues, KPop Demon Hunters est désormais le film le plus regardé de la plateforme, devant Red Notice, Don’t Look Up et Carry-On. Il lui reste maintenant à dépasser Mercredi (252,1 millions) et Squid Game (265,2 millions), les deux programmes les plus vus de Netflix toutes catégories confondues.

La performance est d’autant plus remarquable que le film séduit un très large public, en particulier les enfants de 4 à 10 ans, qui le visionnent plusieurs fois par jour selon Netflix. La bande-son, également très populaire, renforce ce succès : le titre Golden a dépassé les 400 millions d’écoutes sur Spotify et 240 millions de vues sur YouTube.

Vers un univers étendu

Le succès mondial du film donne des idées à ses producteurs. D’après plusieurs sources proches du projet, Netflix et Sony discutent actuellement d’au moins deux suites, mais aussi d’un remake en prises de vues réelles et d’une adaptation musicale pour la scène. Une version karaoké vient également d’être lancée en salles aux États-Unis.

Le phénomène KPop Demon Hunters semble donc loin d’être terminé, porté par une communauté très active et une stratégie de diffusion multi-supports. À ce rythme, il pourrait non seulement redéfinir les standards du film d’animation sur les plateformes, mais aussi devenir l’un des projets culturels les plus marquants de cette année 2025.