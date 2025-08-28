 Mostra de Venise 2025 : une sélection prestigieuse et des cinéastes de renom en compétition

La 82e édition de la Mostra de Venise s’ouvre ce mercredi 27 août et se tiendra jusqu’au samedi 6 septembre. Cette année, le festival accueille une compétition officielle riche de 21 films, ainsi qu’une large sélection d’œuvres hors compétition. Des cinéastes majeurs comme François Ozon, Guillermo del Toro, Olivier Assayas, Kathryn Bigelow, Park Chan-wook ou Gus Van Sant y présentent leurs nouveaux films, accompagnés d’un défilé de stars internationales.

Entre adaptations, récits politiques et grands retours

Parmi les films en compétition, L’Étranger de François Ozon, adaptation en noir et blanc du roman d’Albert Camus avec Benjamin Voisin dans le rôle de Meursault, figure parmi les projets les plus attendus. De son côté, Olivier Assayas s’attaque à Le Mage du Kremlin, inspiré du roman de Giuliano da Empoli, en retraçant la montée en puissance de Vladimir Poutine à travers le regard de son conseiller fictif Vadim Baranov, incarné par Paul Dano face à Jude Law.

Parmi les retours notables : Kathryn Bigelow, absente des écrans depuis 2017, signe A House of Dynamite, un thriller politique sur une menace nucléaire, avec Idris Elba et Rebecca Ferguson. Guillermo del Toro revisite Frankenstein avec Oscar Isaac et Jacob Elordi dans une version plus fidèle au texte original, incluant notamment les scènes au Pôle Nord.

Le cinéma coréen est représenté par Park Chan-wook avec Aucun autre choix, adaptation du roman Le Couperet, dans laquelle un cadre licencié bascule dans la violence pour protéger sa famille. Jim Jarmusch revient également avec Father, Mother, Sister, Brother, un triptyque familial tourné dans trois pays, réunissant Adam Driver, Cate Blanchett, Charlotte Rampling et Tom Waits.

Des thèmes brûlants et un casting international

Plusieurs films abordent des sujets politiques et sociaux marquants. Kaouther Ben Hania présente The Voice of Hind Rajab, inspiré du décès d’une enfant palestinienne tuée à Gaza en 2024, tandis que Laura Poitras dévoile Cover-Up, un documentaire consacré au journaliste d’investigation Seymour Hersh. Gus Van Sant, lui, s’empare d’un fait divers réel dans Dead Man’s Wire, avec Bill Skarsgård et Al Pacino.

Côté plateformes, Netflix est à nouveau présent avec Jay Kelly de Noah Baumbach, comédie portée par George Clooney, et The Smashing Machine de Benny Safdie, biopic de Mark Kerr interprété par Dwayne Johnson, en pleine transformation physique.

La France sera également représentée hors compétition avec Chien 51 de Cédric Jimenez, dystopie sur un Paris surveillé par une IA, et À pied d’œuvre de Valérie Donzelli, qui retrace le parcours d’un photographe ayant tout quitté pour écrire. Julia Ducournau présidera par ailleurs le jury Orizzonti dédié au meilleur premier film.