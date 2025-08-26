Mostra de Venise 2025 : Francis Ford Coppola remettra un Lion d’or à Werner Herzog

Le réalisateur allemand Werner Herzog sera honoré dès l’ouverture de la 82e Mostra de Venise, mercredi 27 août, par une figure majeure du cinéma américain, Francis Ford Coppola. Une cérémonie qui marque le coup d’envoi d’une édition particulièrement attendue du plus ancien festival de cinéma du monde.

Une carrière saluée par un géant d’Hollywood

Pour cette soirée d’ouverture, le festival vénitien remettra l’un de ses plus prestigieux prix : un Lion d’or d’honneur décerné à Werner Herzog pour l’ensemble de sa carrière. C’est Francis Ford Coppola, cinq fois oscarisé et invité d’honneur du festival, qui prononcera le laudatio et remettra la récompense au cinéaste allemand de 82 ans, connu pour ses œuvres puissantes telles que Aguirre, la colère de Dieu, Nosferatu, fantôme de la nuit ou encore Fitzcarraldo. Ce moment réunira deux légendes du cinéma aux styles et aux parcours singuliers, dans un geste de reconnaissance entre pairs.

Le festival s’ouvrira par ailleurs avec La Grazia, le nouveau film du réalisateur italien Paolo Sorrentino, porté par Toni Servillo. En tout, 21 films sont en lice pour décrocher le Lion d’or, dont Le Mage du Kremlin d’Olivier Assayas ou encore La Voix de Hind Rajab de Kaouther Ben Hania, inspiré d’un drame survenu à Gaza en 2024.

Un documentaire inédit présenté par Herzog

En marge de cette distinction, Werner Herzog présentera Ghost Elephants, son nouveau documentaire hors compétition. Tourné dans une région isolée des hauts plateaux de l’Angola, le film suit la traque mystérieuse d’un troupeau d’éléphants insaisissables, à la frontière du récit écologique et de l’odyssée existentielle. Cette production s’ajoute à son prochain projet de fiction, Bucking Fastard, drame porté par les actrices Kate et Rooney Mara, inspiré de l’histoire vraie de jumelles marginales.

Le festival rendra également hommage à d’autres figures majeures du septième art : Gus Van Sant, venu avec Dead Man’s Wire, et l’actrice Kim Novak, iconique interprète de Sueurs froides, seront également salués au cours de la manifestation.

La Mostra de Venise, qui s’achèvera le 6 septembre, confirme cette année encore son rôle de tremplin vers les Oscars, en accueillant aussi bien des films d’auteurs que des productions issues des grandes plateformes.