La BPI rouvre ses portes à Bercy après six mois de déménagement

Fermée depuis mars en raison des travaux du Centre Pompidou, la Bibliothèque publique d’information (BPI) accueille de nouveau ses visiteurs dès ce lundi 25 août, dans le bâtiment Lumière, dans le 12e arrondissement de Paris. Un nouveau chapitre s’ouvre pour cette institution phare de la vie culturelle parisienne.

Un déménagement d’envergure pour une institution emblématique

Pendant près de 50 ans, la BPI a été l’un des piliers du Centre Pompidou, symbole d’une culture ouverte à tous. Mais face aux vastes travaux de rénovation du bâtiment de Beaubourg, qui se poursuivront jusqu’en 2030, la bibliothèque a dû être relocalisée. Son nouveau site, l’immeuble Lumière, situé au 40 avenue des Terroirs-de-France, dans le quartier de Bercy, prend désormais le relais.

Ce déménagement de grande ampleur aura duré six mois et impliqué le transfert de plus de 327 000 ouvrages, 1 450 titres de revues, ainsi que des milliers de documents audiovisuels. La BPI occupe désormais deux étages du bâtiment, soit une surface de 8 000 m² (contre 10 400 m² à Beaubourg). Les visiteurs y retrouveront les fondamentaux qui ont fait la réputation de l’établissement : un accès libre, gratuit et sans inscription, une large amplitude horaire (jusqu’à 22h), 1 500 places de travail, 220 postes informatiques et une offre culturelle foisonnante.

Un espace modernisé au service de tous les publics

Le nouveau site de la BPI a été conçu pour répondre aux besoins des publics les plus variés, à commencer par les étudiants, nombreux dans le secteur avec quatre campus universitaires à proximité immédiate. Une application mobile dédiée, « BPI Lumière », a même été lancée pour faciliter la circulation dans les lieux.

Outre les salles de lecture, les usagers retrouveront les espaces bien connus de la BPI : salon de jeux vidéo, espace musique avec pianos et vinyles, autoformation en langues étrangères, sans oublier une cafétéria. Le tout facilement accessible via les transports en commun (ligne 14, tramway T3A et bus).

Cette réouverture marque une étape importante dans la continuité de la mission de la BPI : démocratiser l’accès au savoir et à la culture, en s’adaptant aux réalités du moment. En 2024, elle avait accueilli 1,3 million de visiteurs au Centre Pompidou. L’objectif est désormais d’en recevoir 3 000 par jour à Bercy. Un pari ambitieux, mais porté par un attachement fort du public, comme en témoigne l’affluence dès ce 25 août au matin.