Karol G au Crazy Horse : la star du reggaeton s’essaie au cabaret parisien

Du 25 au 28 septembre 2025, Karol G deviendra la première artiste latino-américaine à se produire sur la scène mythique du Crazy Horse. Une parenthèse intimiste et audacieuse pour la superstar du reggaeton, plus habituée aux stades qu’aux 300 places du célèbre cabaret parisien.

Une première pour le Crazy Horse

Après Dita Von Teese, Lisa de Blackpink ou Conchita Wurst, c’est au tour de Karol G d’être invitée par le Crazy Horse à créer son propre spectacle. Pour cette série de huit représentations exclusives, la chanteuse colombienne a eu carte blanche pour investir l’univers sensuel et stylisé du cabaret parisien, tout en y injectant sa propre identité musicale et culturelle.

À 34 ans, l’artiste multiplie les succès : un Grammy Award, cinq Latin Grammy, des tournées mondiales à guichets fermés, et un album entièrement en espagnol, Tropicoqueta, classé dans le top 3 du Billboard 200 aux États-Unis dès sa sortie en juin dernier. C’est sur les chansons de cet album – mêlant reggaeton, merengue, cumbia et même samba – que Karol G proposera son show au Crazy.

Un hommage aux femmes et aux cultures latines

Dans un communiqué, la chanteuse a déclaré :

« Ce spectacle est un hommage à toutes les femmes, et particulièrement à mes Latinas, pour célébrer notre beauté et notre force, telles que nous sommes. »

Elle promet des tableaux visuels inédits, mêlant les codes du cabaret à l’énergie festive de sa musique. La directrice de la création du Crazy Horse, Andrée Deissenberg, évoque de son côté « une rencontre inattendue et puissante entre deux univers qui ont beaucoup à se dire ».

Une nouvelle facette d’une artiste incontournable

Avec ce projet, Karol G confirme sa capacité à réinventer les codes du divertissement tout en restant fidèle à ses racines. Tropicoqueta marque déjà un tournant artistique, en s’éloignant du reggaeton pur pour explorer l’histoire musicale de l’Amérique latine. Sur scène, cette évolution prendra une nouvelle forme, plus théâtrale, mais tout aussi affirmée.

Les places pour ces huit représentations sont disponibles sur le site du Crazy Horse. Le cabaret parisien espère attirer un public plus jeune, friand de musiques latines et de figures féminines fortes. Une nouvelle génération prête à (re)découvrir le cabaret sous un autre rythme.