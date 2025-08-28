Après une attente longue de six ans, Hollow Knight Silksong, l’un des jeux indépendants les plus attendus de la décennie, a enfin une date de sortie officielle : le 4 septembre 2025. Le studio australien Team Cherry a dévoilé la nouvelle en marge de la Gamescom, confirmant une sortie simultanée sur toutes les plateformes majeures : PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, Switch 2, ainsi que sur le Xbox Game Pass dès le lancement.

Un développement culte devenu phénomène communautaire

Annoncé en 2019 comme un simple DLC de Hollow Knight (2017), Silksong a rapidement pris de l’ampleur jusqu’à devenir un jeu complet, centré sur le personnage d’Hornet. Le titre a cristallisé des années de spéculations, de faux espoirs et de rumeurs sur les forums, au point de devenir un running gag dans la communauté gaming. La dernière bande-annonce, publiée le 21 août sur la chaîne YouTube officielle de Team Cherry, a mis fin au suspense : la sortie est fixée, et les fans peuvent désormais cocher leur calendrier.

Le projet a pris un tel poids que certains studios indépendants ont choisi de repousser la sortie de leurs propres jeux pour éviter une confrontation directe. Le studio Aeternum Game Studios, ainsi que les éditeurs Ysbryd Games et Panik Arcade, ont explicitement cité la sortie de Silksong comme raison de leur report, selon les informations relayées par Le Café du Geek.

Un contenu riche, un gameplay repensé, et un accueil déjà très favorable

Dans Silksong, les joueurs incarneront Hornet, piégée dans un nouveau royaume hostile, Pharloom, dont elle devra s’échapper en gravissant les hauteurs. Le jeu promet un monde plus vaste que celui du premier opus, avec plus de 200 ennemis inédits, 40 boss, et une mécanique de craft étendue. Le gameplay, toujours ancré dans le genre metroidvania, met l’accent sur l’agilité et l’exploration verticale, avec une fluidité de mouvement renforcée.

La difficulté, marque de fabrique du premier Hollow Knight, sera bien au rendez-vous, notamment avec un mode Silk Soul dédié aux joueurs les plus aguerris. La direction artistique reste fidèle au style dessiné à la main qui a séduit plus de 15 millions de joueurs, selon Bloomberg, avec une bande originale entièrement nouvelle signée Christopher Larkin.

Déjà testé en version preview à la Gamescom 2025, le jeu a impressionné par son gameplay fluide et sa richesse visuelle. Pour de nombreux spécialistes, Silksong pourrait bien devenir la nouvelle référence du metroidvania indépendant. Et avec une sortie sur Game Pass dès le premier jour, le phénomène promet de rayonner massivement sur les plateformes de streaming et les réseaux sociaux.

Six ans après son annonce, Silksong est prêt à prendre son envol – et avec lui, toute une communauté de fans qui n’attendait que ça.