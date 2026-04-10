« Dhurandhar » dépasse 10 milliards et pulvérise le box-office indien

Sorti le 19 mars 2026, le thriller d’action Dhurandhar : The Revenge s’impose comme un phénomène hors norme au box-office. En quelques semaines à peine, ce long-métrage réalisé par Aditya Dhar est devenu le film hindi le plus rentable de l’histoire de Bollywood, selon une dépêche de l’AFP, confirmant un engouement spectaculaire en Inde et à l’international.

Un succès fulgurant en Inde et à l’international

Avec une durée impressionnante de près de quatre heures, le film a franchi un cap symbolique : plus de 10 milliards de roupies de recettes sur le seul marché indien, soit environ 92,5 millions d’euros, un exploit atteint en seulement 18 jours, d’après l’AFP. Une performance inédite pour une production en hindi, qui témoigne d’un succès immédiat auprès du public.

À l’échelle mondiale, le phénomène s’amplifie. Le film aurait déjà généré plus de 160 milliards de roupies de recettes selon le studio Jio Studios, tout en s’imposant comme le film indien le plus rentable en Amérique du Nord avec plus de 21 millions d’euros. Malgré ce triomphe, il reste encore derrière des mastodontes comme Dangal, qui conserve le record absolu au box-office mondial.

Porté par la star Ranveer Singh, dont les apparitions déclenchent de véritables scènes d’euphorie dans les salles, le film s’inscrit dans la continuité d’un premier opus sorti en 2025.

Un blockbuster spectaculaire au message controversé

Dhurandhar : The Revenge suit les missions explosives d’un agent indien infiltré au Pakistan, sur fond de tensions géopolitiques inspirées d’événements réels, comme les attentats de Bombay en 2008. Le casting réunit également plusieurs figures majeures de Bollywood, dont Sanjay Dutt et Arjun Rampal.

Mais au-delà de son succès commercial, le film fait débat. Certains critiques le décrivent comme un « manifeste de nationalisme tapageur », une dimension qui semble pourtant séduire une partie du public, y compris des figures politiques comme le Premier ministre Narendra Modi.

Le phénomène dépasse même le cadre du cinéma : selon franceinfo, la bande-son du film a été utilisée dans une vidéo officielle publiée par Emmanuel Macron après une visite en Inde, preuve de son rayonnement culturel.

Si son succès en France reste pour l’instant modeste, Dhurandhar s’impose déjà comme l’un des événements cinématographiques majeurs de l’année 2026.