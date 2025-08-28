C’était un 28 août : La mort du Titien

Le 28 août 1576, Venise perd l’un de ses plus grands génies artistiques : Tiziano Vecellio, dit Titien, s’éteint à près de 90 ans. Maître de l’école vénitienne de la Renaissance, peintre officiel des doges puis des plus puissants souverains d’Europe, il laisse derrière lui une œuvre immense, marquée par l’éclat des couleurs et la profondeur psychologique de ses portraits. Enterré dans l’église Santa Maria dei Frari, où il avait peint son Assomption de la Vierge, il demeure l’un des plus illustres artistes de son temps.

Le maître de Venise et des cours d’Europe

Né entre 1488 et 1490 à Pieve di Cadore, dans les montagnes de Vénétie, Titien apprend la peinture dans l’atelier de Giovanni Bellini et collabore très jeune avec Giorgione, dont il reprend certains travaux après la mort prématurée de celui-ci. Sa renommée éclate dès les années 1510 : il devient peintre officiel de la Sérénissime et enchaîne commandes religieuses, scènes mythologiques et portraits des doges. Rapidement, son génie franchit les frontières. Charles Quint, qui se lie d’amitié avec lui, lui commande son célèbre portrait assis à Augsbourg en 1548. Philippe II d’Espagne, le pape Paul III ou encore François Ier figurent parmi ses illustres commanditaires.

Une œuvre universelle et intemporelle

Titien ne fut pas seulement le peintre des puissants : il révolutionna aussi l’art de représenter la femme. Des toiles comme La Femme au miroir (1515) ou la Vénus d’Urbin (1538) imposent un idéal féminin sensuel et lumineux qui influencera durablement l’art occidental, jusqu’à Manet et son Olympia. Ses dernières années, marquées par des pertes personnelles et par la peste qui emporta son fils Orazio, donnent à son pinceau une gravité nouvelle. Le Supplice de Marsyas (1576), peint peu avant sa mort, incarne cette puissance tragique. Avec lui, l’école vénitienne atteint son apogée et ouvre la voie au baroque, tandis que son héritage continue de rayonner comme l’un des sommets de la Renaissance.